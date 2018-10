Más segura en un bus que en un taxi por aplicación

Señor Director:

He llegado al punto de sentirme más segura en un bus que pedir una aplicación de taxi para que me venga a recoger. Han sucedido violaciones, robos, secuestros dentro de un taxi, que no puedo dejar de mirar desconfiadamente al conductor pensando que en algún momento me hará algo. Es preocupante porque no sabemos si un familiar o uno mismo llegará con vida al hogar. La mejor opción sería que la empresa (cualquier aplicación de taxi) tenga una previa cita con el conductor, que vean su perfil psicológico y así puedan escoger mejor a las personas que de una u otra forma los representarán.

Alexandra Stephanie Paredes Picón

alepar98@hotmail.com