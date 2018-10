El tranvía eléctrico, la nueva discusión del SIT en Arequipa

El Sistema Integrado de Transportes (SIT) de Arequipa es un proyecto diseñado para mejorar el tránsito en la ciudad. Se empezó a implementar este año y debería funcionar en una primera etapa el 2020. El SIT se resume a un corredor vial exclusivo que irá del Cono Norte al Sur dividido en dos; en uno de ellos circularán buses por un periodo de 15 años.

Para esa ruta el operador ya está elegido. Para la segunda ruta troncal, la municipalidad declaró desierto el proceso de licitación debido a que el único consorcio postulante no cumplía los requisitos, su flota vehicular. Este último proceso fue duramente cuestionado por la difusión de audios en los que se pretendía favorecer a un grupo de transportistas.

Según el cronograma, esta primera etapa durante 15 años debía funcionar con buses de gran capacidad. Luego se ha previsto la integración de un transporte masivo, como el tranvía eléctrico.

Este último paso ha generado una serie de encontrones con el electo alcalde Omar Candia. Este anunció que apenas ingrese a la comuna, hará modificaciones en el diseño del SIT y en esa segunda ruta hará funcionar un tranvía. En esta gestión aseguran que es poco probable culminar el tranvía en los 4 años de gestión de Candia.

CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS

El SIT ha sido cambiado una y otra vez desde la gestión de Yamel Romero. Candia no será la excepción. Según el diseño de la administración saliente, la vía troncal debe ser administrada por dos empresas. Si bien ambas utilizarán las avenidas Aviación, Ejército, Juan de la Torre, Daniel Alcides Carrión y Socabaya, habrá una separación de rutas para cruzar el Centro Histórico. Así, la troncal 1 atravesará la zona monumental por las calles Bolívar-Sucre y Jerusalén–San Juan de Dios. La troncal 2 irá por las avenidas Progreso e Independencia, rodeando el Centro Histórico.

Según el actual diseño, ambas troncales deben usar buses de capacidad de 120 pasajeros. El martes pasado se declaró desierto el proceso de adjudicación de la troncal 2. Candia anunció que no volverá a licitar esta vía y será para el tranvía.

Ahí viene un problema. De acuerdo a estimaciones de la futura autoridad, el tranvía funcionaría el 2022, pero mientras tanto cómo se suple la demanda para trasladar pasajeros. Faltarán buses para atender por lo menos a 300 mil pasajeros. La empresa ganadora de la troncal 1 solo pondrá 75 buses. El resto tenía que ponerlo la ganadora de la troncal 2.

Candia señaló que conversará con el consorcio Integra Arequipa para que incremente su flota y supla esa carencia hasta que se termine el tranvía.

César Durán, integrante del comité de licitación del SIT, recomendó a Omar Candia que tenga en cuenta que implementar un tranvía puede demorar más de 4 años y que se necesita el compromiso económico del gobierno. En otras palabras, que pise suelo. Candia asegura que sí se puede sacar el proyecto en 4 años.

De acuerdo a estimaciones de la Agencia Francesa de Desarrollo, la gran demanda que concentrará en la troncal requerirá que los buses partan con una frecuencia de 2 minutos. Por eso la necesidad del tranvía. Esta gestión señala que la frecuencia será de 3. Es un sistema que colapsaría solo sosteniéndose con buses.

Es un problema con el que tendrá que lidiar el siguiente alcalde.

No móvil político

La alcaldesa de Arequipa, Lilia Pauca, se refirió a la última licitación, que fue declarada desierta. Señaló que esta declaratoria obedeció a motivos técnicos, porque el postor no cumplía los requisitos establecidos. Aseguró que la difusión de unos audios donde se escucha al exalcalde Alfredo Zegarra con empresarios ofreciéndoles la troncal de ese proceso no influyó. Ese es un tema que tiene que ver el Ministerio Público.

Troncal con buses es una solución a corto plazo

Mauricio Huaco, decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), señaló que como etapa inicial, se puede utilizar buses para la troncal del SIT. Sin embargo, el transporte colapsaría en 5 años.

Señaló que pensar en buses como una solución no tendría un largo aliento. Advirtió que se tiene que evaluar concienzudamente la ruta del tranvía, porque una vez instalados los rieles no se pueden mover. El costo del tranvía es de 50 a 60 millones de dólares por kilómetro, aproximadamente.

Por su parte, el consultor Geoffrey Rivas señaló que el SIT no es un proyecto serio y que faltan estudios para implementarlo. La solución al transporte no es el tranvía, sino que se articulen diversos tipos de transporte en un solo sistema, donde no haya monopolio de rutas.