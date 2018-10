Estudia, nadie puede robar tu cabeza

Liliana La Rosa Huertas

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Mi madre siempre me repetía lo mismo: Si quieres salir adelante, estudia. Si no quieres depender de un hombre, estudia. Si quieres ser alguien: estudia. Si no quieres ser pobre: estudia. Si quieres que no haya pobreza: Estudia. Necesitamos profesionales que defiendan a los más pobres, para ellos no hay justicia ni buen trato, los pobres no pueden pagar, no pueden defenderse en sus idiomas, por eso: Estudia.

Ella insistía: No te voy a dejar riquezas porque no las tengo, pero te dejaré lo más importante: Tu Educación, tu cabeza, preguntaba: ¿Quién va a robar tu cabeza? Todas las cosas pueden ser robadas, incluso tu casa puede desaparecer con un terremoto, pero nadie te va a robar tu cabeza, eso es tuyo, por eso, cultívala, estudia y pórtate bien, sé buena y podrás caminar con la frente en alto. Mamá siempre quiso ser profesora y no pudo, la pobreza y la necesidad de sobrevivir le exigió trabajar y trabajar desde niña, no había opción de estudiar, sólo pudo llegar al tercero de primaria que se ofrecía en la Hacienda Andahuasi a los hijos de los peones. Tanto ella como mi padre me enseñaron a leer, a sumar, a informarme, a pensar y analizar las cosas y no creer todo lo que decían, me enseñaron a amar la justicia. Concluí que no había nada más poderoso para una persona que Estudiar, ese era el instrumento del cambio, del Progreso. No me equivoqué.

Décadas después, leí sobre Capital Humano y encontré a Amartya Sen, quien fuera Premio Nobel de Economía en 1998. Se define pobreza como privación de capacidades y promueve como eje de su erradicación, la ampliación de libertades. El desarrollo de capacidades, amplía las libertades. En mi traducción particular, esto quiere decir que Estudiar, ampliar capacidades, es el ejercicio de libertad más profundo que reditúa más libertad, más autonomía, más capacidades.

Trabajar en Educación es trabajar en ampliar libertades, por ello nuestro programa Qaliwarma es el más grande y poderoso, porque no se puede estudiar con hambre, no se puede jugar, con hambre, no se puede aprender con hambre. De allí que a los alumnos de colegios públicos ubicados en zonas de pobreza y pobreza extrema, los estudiantes de educación inicial y primaria reciben desayuno y almuerzo que equivale al 65% de sus necesidades de alimentación.

El gobierno del presidente Vizcarra, a través de Qaliwarma distribuye más de cinco millones de raciones diarias y ha decidido avanzar en garantizar la alimentación para la secundaria. En seis meses de gobierno, ya hemos empezado a atender a los que asisten a la Jornada Escolar Completa. Debiéramos llegar al Bicentenario atendiendo la alimentación de estudiantes de escuelas públicas de secundaria ubicadas en zonas de pobreza y pobreza extrema. La educación es uno de los ejes fundamentales para salir del terrible círculo de la pobreza y es tarea de todos y todas.