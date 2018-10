‘La Botica’: así coordinó Keiko Fujimori el respaldo a Pedro Chávarry

Una nueva entrega de IDL-Reporteros demuestra las coordinaciones que hizo Keiko Fujimori con sus congresistas y asesores, a través del WhatsApp en el grupo denominado ‘La Botica’.

En la imágenes se lee la recomendación de Pier Figari, quien enfrenta el mismo pedido de prisión preventiva que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, sobre el caso del fiscal Pedro Chávarry, quien fue vinculado con el detenido César Hinostroza por los CNM-audios.

En el chat de WhatsApp, el asesor del partido naranja escribe:

“Debemos declarar: Lamentamos esta crisis y hay que hacer una reforma ya, pero llegar a extremos de que todos los que hablan con el Sr. Hinostroza deben renunciar es caer en extremismos… el país necesita reforma y cordura… ese “renuncien todos” no es precisamente una muestra de cordura sino es caer en la trampa de un operativo maquiavélico que apunta no solo a la reforma sino a descabezar instituciones con objetivos políticos y no patrióticos… cuando hay delito hay renuncia… pero si no hay delito, forzar la renuncia a no es lógico. El país tiene que salir de esto por la ruta de la reforma”.

Keiko Fujimori se muestra de acuerdo con el asesoramiento y pide en ‘La Botica’ que se avise a todos los miembros de la bancada. “Que se avise a todos y se den las declaraciones en bloque”, escribe.

Tras conocerse que el fiscal de la Nación fue ratificado por la Junta de Fiscales Supremos, Keiko Fujimori demuestra su alegría: “Que importante noticia para nuestro país”, asegura y luego ordena a Luis Galarreta, quien en ese momento era presidente del Congreso, asistir a la juramentación.

A fines del mes de agosto, cuando la población pedía que Pedro Chávarry deje el mando del Ministerio Público, Úrsula Letona envió el discurso que debía dar la bancada naranja para defender al fiscal de la Nación.

“Creo que esas cifras no son solo para el Dr. Chávarry. Lo son también para San Martín y para muchas autoridades. Estamos en una crisis nacional generalizada y eso es lo que señalan las encuestas”, escribe Letona en ‘La Botica’.