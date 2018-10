Lescano: “La palabra de Keiko ya no vale y está deslegitimada” [VIDEO]

En medio de mayor crisis de Fuerza Popular y el día de la audiencia que decide si se acepta el requerimiento de prisión preventiva contra su lideresa, Keiko Fujimori, las criticas contra la bancada mayoritaria se agudizan cada día.

El congresista de Accción Popular Yonhy Lescano indicó que el mal momento del fujimorismo es consecuencia de su actos los cuales se han vuelto insostenibles en el ambiente político, por ello es que no cree en las palabras que la ex candidata presidencial brindó la tarde de ayer en la conferencia de prensa que brindó junto a su esposo, Mark Villanela, y en la que hizo un llamado a la “conciliación nacional”.

“Veo que es difícil creer en las palabras de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, ellos no tienen el ADN dictatorial en la sangre porque cuando comenzó este Congreso, varios parlamentarios pidieron perdón al Perú y dijeron que iban a conducirse democráticamente, que iban a cambiar las cosas. No pasó mucho tiempo y comenzaron a hacer fechorías en el Congreso, a violar la Constitución, a sacar las leyes para cuidar que sus congresistas no se vayan, a incumplir la sentencias del Tribunal Constitucional”, indicó Lescano a ATV Noticias.

Asimismo, el legislador acciopopulista cuestionó que Fuerza Popular haya vuelto a contratar a Walter Jibaja, otrora edecán de Alberto Fujimori, y que hace unos meses él fue separado luego de la controversia que se generó al conocerse que tramó difamar y atacar a periodistas por intermedio de las redes sociales.

En consecuencia, para Lescano, Keiko Fujimori no tiene poder de convocatoria nacional y dijo que su palabra ya no vale y pues sus partido esta deslegitimado ante la ciudadanía.