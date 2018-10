Leiva arremete contra Keiko Fujimori y descalifica su pedido de paz

Keiko Fujimori en el ojo de la tormenta. La periodista Milagros Leiva no dudó en cuestionar a la lideresa de Fuerza Popular por invocar al diálogo un día antes de enfrentar una sentencia judicial que decidirá si ordena o no 36 meses de prisión preventiva para la excandidata presidencial y otras 11 personas.

Además, la conductora de televisión Milagros Leiva enfatizó -a través de su cuenta de Twitter- que “en la política nada es casualidad” y le recordó que este pedido de diálogo debió darse cuando tenía el poder de impulsar reformas a través del Congreso de la República, que dominga su partido Fuerza Popular.

“Uno invoca paz y diálogo cuando tiene todo el poder para impulsar reformas, cuando puede usar su mayoría para hacer del Perú un país moderno y eficiente; invocarlo un día antes de una sentencia judicial es básicamente un discurso que conviene. En política nada es casualidad”, indicó en Twitter.

Cabe precisar que la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 11 procesado, se reanudará a las 9:30 a.m. de este miércoles.

El requerimiento fue realizo por el fiscal José Domingo Pérez Gómez a la Sala de Audiencias del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, el cual está a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

Sin embargo, Milagros Leiva aseguró que no le desea la cárcel a nadie y que espera que la nueva información que llegó desde Brasil permita iniciar un proceso contra todos los implicados en los presuntos aportes irregulares que habrían recibido de parte de Odebrecht.

“No le deseo la cárcel a nadie, ni siquiera a l@s que me lapidaron e intentaron hundirme en el foso de la difamación, no me lleno de odio, pero sí tengo memoria y en Lava Jato hay varios poderosos con facturas pendientes. Hoy es Keiko Fujimori y cía, ¿Quién sigue? Brasil ha dado más información”, señaló en Twitter.

