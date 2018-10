Lourdes Téllez explica el motivo del pedido a fiscal José Domingo Pérez

Mediante un comunicado, la fiscal Lourdes Téllez, quien solicitó a José Domingo Pérez un informe que explique la designación de su esposa en Perú Compras, una oficina adscrita al Ministerio de Economía, explicó el motivo por el cual dispuso este pedido. La magistrada aseguró que este no contempla ninguna motivación política y que no existe vínculo entre su persona y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Así, la funcionaria sustentó que el motivo por el que le pide el informe a Pérez Gómez, a cargo de las investigaciones a Keiko Fujimori, es que podría existir un conflicto de interés porque este lleva la investigación del caso Chinchero y su esposa, Vanessa Medina Muñoz, ocupa un cargo de confianza en el Estado.

Téllez también explicó que el problema no es el parentezco, porque aseguró que incluso ella tiene familiares en otros sectores públicos, sino que la esposa de José Domingo Pérez ocupa un cargo de confianza.

Por otro lado, en una entrevista a Canal N se refirió a la especulaciones que la vinculaban con el fiscal de la Nación. "Me han dicho que soy fujimorista, pero de verdad yo no soy político soy solamente fiscal. Yo no soy cercana a Pedro Chávarry", aseguró.

Dijo también que la primera vez que conversó con Chávarry fue el 24 de septiembre, fecha en la que el fiscal le ofreció el puesto de coordinadora especializada en delitos de corrupción de funcionarios.