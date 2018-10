Enviado de Perú a España dice haber cumplido con tarea asignada

Enrique Bustamante, embajador y director general de asuntos consulares de la Cancillería de Perú, ha conversado con La República un día antes de coger el avión con destino a Lima adonde llegará hoy. Bustamante se marcha satisfecho con el trabajo realizado.

Vino a España para explicar a las autoridades del país la situación procesal en Perú del exjuez César Hinostroza y, en la medida de lo posible, impulsar su detención.

“La tarea que vine a cumplir se cumplió. El huido está a buen recaudo”. Bustamante ha sido el hombre de confianza del presidente Vizcarra para supervisar el caso Hinostroza. En sus palabras y explicaciones trasciende agradecimiento y respeto a las autoridades y justicia españolas. Respeta sus tiempos y por ello asegura que “lo que puede ocurrir es muy difícil de predecir”.

Sin embargo, Bustamante también quiere dejar claro que “en Perú no hay perseguidos políticos”.

Hinostroza está en la cárcel y este es un motivo de celebración del embajador. Valora esta situación en la medida que “se ha reconducido el proceso penal contra el exjuez”, ya que vuelve a estar a disposición de los tribunales. Pero también reconoce que “no es la mejor de las opciones”. La mejor opción, que admite sin decirlo, hubiera sido poderle enviar de regreso a Perú. Pero, una vez que salió del país, la vuelta forzosa del exjuez requiere de unas garantías judiciales que retrasan el proceso de manera inevitable.

Bustamante no halla reproche a la actuación de Perú en este caso. A las voces que cuestionan por qué no hubo representación del Gobierno peruano en la declaración de Hinostroza en la Audiencia Nacional, Bustamante responde que esa representación la ejercía la Fiscalía española. “El fiscal español representó al Gobierno peruano, y él planteó las cuestiones que quisimos que se plantearan en la Corte. Es una cuestión formal, no de fondo del asunto”.

El caso Hinostroza es complicado, incluso para un embajador de Perú. La vía judicial tiene como horizonte más cercano la resolución del recurso presentado por Hinostroza a la decisión del juez de mantenerlo en prisión. La resolución de esta oposición del acusado requerirá otro pronunciamiento judicial que con un 99 por ciento de posibilidades confirmará la prisión.❧

Sobre el pedido de asilo