Policía identifica al abogado que compró los pasajes para César Hinostroza

El abogado Percy Coaguila Pita fue identificado por la Policía Nacional como la persona que adquirió los pasajes aéreos para el exjuez supremo César Hinostroza con el fin de que fugara desde el Ecuador hacia España.

Según las primeras indagaciones, Percy Coaguila, de 30 años, nacido el 25 de enero de 1988 en el distrito de Miraflores, sería quien adquirió los pasajes aéreos, en línea, a nombre de César Hinostroza desde Francia, donde reside. Luego, Percy Coaguila viajó a Ecuador para recoger a Hinostroza, según fuentes policiales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el joven abogado Percy Coaguila mide 1.70 de estatura, vive en la calle 12, Rue Paul Janet 67000, en la ciudad de Estrasburgo, en el norte de Francia. Un grupo especial de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional (Diviac) no descarta que él sería la persona que aparece en el video acompañando a César Hinostroza en el Centro Binacional de Atención de Frontera, con sede en Huaquillas, Ecuador.

En las imágenes se observa que el acompañante ingresa a Migraciones seguido de Hinostroza. El primero se acerca a la ventanilla, donde está la inspectora Yhenifferd Bustamante Moretti y entabla una conversación, mientras Hinostroza lo observa con temor. Segundos después, el exvocal supremo entregó su pasaporte y, simulando el registro de sus datos en el sistema de Migraciones, Yhenifferd Bustamante selló el pasaporte. Eran las 3 y 58 de la madrugada del domingo 7 de octubre.

La Policía detectó que Bustamante nunca ingresó los datos de Hinostroza en el sistema de Migraciones y tampoco insertó el pasaporte en el escáner, por eso no se encendió la alarma con el código de persona no autorizada para salir del país. En el video también se ve que el acompañante entregó su pasaporte y la inspectora realizó la misma acción de no registrar los datos en el sistema.

Pero las autoridades de la Superintendencia Nacional de Migraciones detectaron que Yhenifferd Bustamante nunca registró los datos tanto de César Hinostroza como de su acompañante, sino que ingresó sus propios datos.

CARAS CONOCIDAS

La policía ha determinado que las características del acompañante de Hinostroza serían de un joven de contextura delgada y de aproximadamente 1.70 de estatura, lo que correspondería a los rasgos de Percy Coaguila. Por otro lado, la Policía sospecha que Coaguila pudo haber contado con la colaboración de su padre, el abogado Percy Coaguila Tapia, quien tendría nexos con Hinostroza.

La República busco en su domicilio al abogado Percy Coaguila Tapia para que dé su versión sobre las investigaciones. Por el intercomunicador, su esposa, Corina Pita Márquez, afirmó que no se encontraba en su casa de la calle Huancavelica 219, en la Segunda Etapa de la Urbanización Santa Patricia, en La Molina, y no ofreció información adicional.

Inicialmente, Corina Pita se presentó como esposa del abogado Coaguila Tapia, pero al identificarnos como periodistas, la mujer dijo que no sabía nada y apagó el intercomunicador. El vigilante de la calle dijo a este diario que Percy Coaguila Tapia había salido muy temprano y que no tenía hora de llegada.

Fuentes policiales señalaron que Percy Coaguila Tapia sería parte del entorno de abogados de César Hinostroza, y que apeló a la residencia de su hijo en el extranjero para ayudar a la huida del exvocal supremo.

Poco antes de la fuga de Hinostroza, Percy Coaguila Tapia comunicó a sus familiares y amigos que estaba ayudando a una figura importante de la justicia y pedía las “buenas vibras” y las “bendiciones” de su entorno de seres queridos. La Policía ya lo tiene identificado.

Las fuentes indican además que los Coaguila, padre e hijo, montaron una triangulación desde Perú y Ecuador para montar una estrategia de escape de César Hinostroza: el padre condujo al exjuez supremo hasta la frontera, lo hizo pasar y lo recibió su hijo, quien tenía listos los pasajes para España.❧

CLAVES