“El fujimorismo cosecha lo que ha sembrado en su vida política”

Wilson Aranda. Trujillo

La actual catastrófica situación del fujimorismo se debe a que está cosechando lo que ha sembrado en su existencia política, consideró el antropólogo social Juan Gamarra Nieto, quien recordó que han tenido una actitud confrontacional con el gobierno durante dos años y se han ganado la animadversión no solo política, sino de la población en general.



“Con una política partidaria totalmente obstruccionista, hoy día pues se han visto en una situación que como país democrático lamentamos, porque vivimos en una democracia donde la institucionalidad se da a través de los partidos políticos, entre otros factores. Y perdemos un partido que tristemente se ha convertido en otra cosa ante las graves denuncias que afronta”, indicó Gamarra.

Agregó que la situación es tan grave que de acuerdo a la Ley de Partidos, al no cumplir los fines y objetivos que tienen las agrupaciones políticas, debería ser proscrito del Registro de Partidos Políticos del país.



“Porque hoy día se demuestra con todas las pruebas de videos, audios y otras acciones, que simplemente están luchando por cuestiones personales, grupales, pero no por los intereses del país”, aseveró el especialista en temas político-sociales.

Futuro al 2021

Respecto al futuro de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori hacia el 2021, Gamarra Nieto expresó que ello va a depender bastante de la actitud y mea culpa que hagan y también de las acciones correctivas que tomen.

“Porque existe una total desconfianza hacia el fujimorismo. Cuántas veces han dicho una cosa y han hecho otra. Yo lamentablemente desconfío de que hoy estén hablando ya de una actitud no confrontacional, sino de diálogo por el país. A mí me parece como parte interesada que es una acción de manotazos de ahogado para no seguir hundiéndose”, acotó.