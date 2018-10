Pablo Sánchez criticó el informe solicitado a Domingo Pérez sobre su esposa

La reciente decisión de la coordinadora nacional especializada en delitos de corrupción, Lourdes Téllez Pérez, de solicitar al fiscal José Domingo Pérez que rinda cuentas por la posición que tiene su esposa en el Ministerio de Economía y Finanzas es una medida absurda, según Pablo Sánchez.

El fiscal supremo que está encargado de realizar investigaciones contra César Hinostroza, brindó una entrevista en Ideeleradio y destacó que este informe solicitado al fiscal anticorrupción no tiene ningún asidero, además de haberle dado un plazo de 24 horas para presentarlo.

“Es absurdo eso. No sé de dónde ha salido ese tema. El contexto de la información que se pide no tiene nada que ver con la función fiscal", destacó en conversación con el periodista Glatzer Tuesta.

Cabe precisar que la esposa de Domingo Pérez fue nombrada en diciembre del 2017 como titular de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos de Perú Compras, por lo que este pedido tampoco sería acorde con los tiempos.

Al respecto, Sánchez también indicó que no eran decisiones atinadas, puesto que anteriormente Pérez fue citado por la Comisión de Defensa en el Congreso para que aclare lo dicho en México sobre la denominación de 'guerrillas' a grupos como Sendero Luminoso o el MRTA.

"No sé si linda con la provocación, no lo sé, pero la verdad que esa es una mala decisión”, agregó el funcionario público sin contar el hecho de que no exista apoyo logístico a los casos que ven los fiscales en general.

En el caso de Erika Delgado, quien formaba parte del equipo de Domingo Pérez y que investiga a Fuerza 2011, destacó que su retiro fue un exceso y que él "nunca hubiera hecho eso en la vida" en referencia a la decisión del fiscal de la Nación Pedro Chávarry.