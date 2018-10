Testigo niega haber aportado a Fuerza Popular y es amenazado de muerte

Testigo clave es amenazado. Un ciudadano que negó a haber aportado dinero a Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, denunció que viene siendo amenazado de muerte, por lo que solicita garantías para proteger su integridad y la de su familia.

Crisanto Pulache, de 60 años, es uno de los principales testigos de la Fiscalía de Lavado de Activos, la cual investiga al partido de Keiko Fujimori por los presuntos aportes irregulares que recibió durante su campaña presidencial.

“Siento miedo de caminar solo a mi trabajo. Tengo que ir a mi casa en movilidad, no puedo caminar porque me da miedo, de verdad”, aseguró en América Noticias.

El testigo protegido de la Fiscalía indicó que se le han designado dos policías, pero que hasta el momento no recibe esta protección y solo recibe llamadas de la comisaría.

“Hasta el momento han designado dos policías, pero no constantemente, solamente me llaman de la comisaría y a veces van a mi casa. Esa es la protección que tengo. Como ven, hasta este momento estoy solo”, explicó Segundo Crisanto.

Además, precisó que ha observado movimientos sospechosos por su vivienda, y afirma que pese a que pidió la protección necesaria no ha recibido respuesta.

“Ahí paran las camionetas estacionadas. Ya he dado parte a la Fiscalía y lo he hecho con la Policía Nacional. Yo le he rogué a la fiscal que interceda ante la policía por mí porque yo he estado desamparado sin ninguna protección”, aseveró.

Piden ayuda al presidente Martín Vizcarra

Miro Toledo, abogado de Crisanto Pulache, invocó al presidente de la República, Martín Vizcarra. “Ordene al Director General para que preste el auxilio a él, a toda su familia. Él ha sido amenazado de muerte”, agregó.