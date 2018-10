Desde Adentro

a embajada en madrid

Renunció José A. García Belaunde

El embajador jubilado José Antonio García Belaunde envió en setiembre una carta de renuncia a la embajada en Madrid, donde permanecerá todavía un mes, para luego pasar a ser representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para Europa. El nuevo cargo implica seguir viviendo en Madrid, España. Antes de fin de año, Torre Tagle estaría cumpliendo con el retiro de todos sus embajadores políticos.

Ante anuncio de demanda a IDL-Reporteros

Gorriti no teme a Keiko

"Nosotros obviamente no buscamos demandas ni líos judiciales, pero si lo hace, enfrentaremos eso de forma resuelta y decidida", ha respondido Gustavo Gorriti ante el anuncio hecho por Keiko Fujimori y su abogada de evaluar una demanda a IDL-Reporteros. "No será la primera demanda que hemos tenido en el caso Lava Jato por decir la verdad", dijo en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

vía "reserva de identidad deL denunciante"

Suspenden a juez en Pasco

La OCMA suspendió al magistrado Jorge Balbín Olivera en su cargo de juez superior y presidente de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Pasco a raíz de una denuncia formulada por una ciudadana que se acogió a los alcances de la "Reserva de identidad del denunciante". Ella acusó al juez de haber recibido dinero para favorecer a un procesado por delito de violación sexual de menor de edad.

y le recuerdan narcoindultos

García critica prisión preventiva...

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Alan García calificó de "abuso totalitario" la prisión preventiva, sin imaginar que sería duramente criticado por los usuarios, quienes le recordaron los narcoindultos cuando el exmandatario precisó que existen miles de casos pendientes de detención preventiva. Le respondieron en una.

Ciudadano la encaró por blindajes fujimoristas

Le dieron un mate a Leyla Chihuán

"Blindan a corruptos, alguien debía de hacerlo", es la justificación que ha dado el ciudadano que grabó un video con Leyla Chihuán cantándole "Olelé, olalá, blindaste a un corrupto vergüenza nacional". Dice que la congresista fujimorista intentó quitarle el celular, sin éxito. Igual, ya es viral.

periodista no mintió sobre falsos certificados

No se difamó a Esther Saavedra

El juzgado de Tarapoto resolvió absolver al periodista de esa ciudad Edgar Alarcón de la denuncia por difamación que le entabló la fujimorista Esther Saavedra, luego de que el reportero revelara la falsa documentación en sus certificados de estudios. Según reportó el portal Wayka.pe, esta vez no hubo intentos de agresión de la iracunda representante.