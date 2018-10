Leyla Chihuán sobre "trolleo": "Traté de agarrar su teléfono" [VIDEO]

La congresista fujimorista Leyla Chihuán dio su versión de los hechos, tras la viralización de un video en el que un ciudadano, identificado como Piero Brescia, la "trolleara" al recordarle el blindaje al exjuez supremo César Hinostroza.

Según la parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular, Brescia se le acercó a la salida del colegio de su menor hijo para pedirle una fotografía, a la que accedió con normalidad.

En el momento que se tomarían la fotografía, Piero Brescia realizó un cántico, el mismo que era del agrado de Chihuán hasta que la "trolleo" al decir "blindaste a un corrupto, vergüenza nacional".

"Empezó con su cancioncita de que apañaba corruptos. Le dije "ah, tú eres vivo". Ya sabes que la mano la tengo larga, y traté de agarrar su teléfono, pero ahí quedó todo", sostuvo la parlamentaria en declaraciones para Willax TV.

Asimismo, Chihuán mencionó que no le gustó que este hecho pasara mientras estaba de la mano con su hijo.

"A mí me puedes decir lo que te dé la gana, y si quieres discutir, vamos a discutir. Si quieres pelear, vamos a pelear, pero no me vengas a faltar el respeto delante de mi hijo", agregó.

Horas antes, en declaraciones para RPP, Leyla Chihuán mencionó que, tras el cántico, se acercó al Brescia y este se "puso nervioso y su fue corriendo".

Por otro lado, Piero Brescia, quien es cantante de la banda Aliento Blanquirrojo narró que Chihuán puso su mano en la cámara e impidió que siga grabando.