Blume: "Si no hay libertad y acceso a la información, la democracia no está garantizada"

Aclara. El presidente del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume, argumentó los motivos por las cuáles declararon inconstitucional la "Ley Mordaza", ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

"Hay que garantizar que el pueblo tenga acceso amplio a la información [...] Si no hay libertad y acceso a la información, la democracia no esta garantizada", dijo Ernesto Blume en entrevista a canal N.

Las declaraciones de Ernesto Blume se dieron luego que se publicara el texto íntegro la sentencia que declara como inconstitucional la "Ley Mordaza". Sobre esta decisión el presidente del TC, quien dijo que esta decisión como "muy importante porque el tema de fondo es el derecho a la información".

Ernesto Blume señaló la importancia de la difusión de la información a través de los medios privados, ya que si solo se hacen con los recursos del Estado, se llegaría a un 10% de la población. "El Estado no tiene porque auto limitarse el acceso de los medios privados. El Estado a través de sus medios propios, no tiene la posibilidad de una cobertura total", agregó.

Sobre la regulación de la publicidad estatal en medios privados, Ernesto Blume recalcó lo siguiente: "No queremos decir que no haya que regular. Hemos establecido algunos parámetros y criterios. Por ejemplo, la publicidad estatal debe ser institucional, no puede utilizarse para promover un partido político o candidato directa o indirectamente. Tiene que ver con temas álgidos como campañas de salud, ahorro de energía, preservación del medio ambiente, trata de personas, etc.", indicó.