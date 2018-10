Caso Humala: Rechazan recusación de juez Concepción Carhuancho

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho que presentaron el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia para que este magistrado no siga viendo la investigación contra ellos por presunto lavado de activos.

Dicha recusación se sustentó en la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva por 18 meses que el referido magistrado impuso a Humala y Heredia, en julio del 2017.

La Sala de Apelaciones, integrada por los jueces Inés Villa Bonilla, Edhin Campos Barranzuela y Jhonny Contreras Cuzcano, concluye que si bien el TC anuló la prisión preventiva al considerarla arbitraria, "ello no permite afirmar que de tal calificación se derive un temor de parcialidad, capaz de fundamentar una recusación".

Los jueces superiores consideran que no se discute que la resolución de prisión preventiva haya sido declarada arbitraria, y por tanto, nula, pero eso no es una prueba que sustenta, de manera suficiente y razonable, el temor de parcialidad que argumentan los procesados.

"La recusación genérica exige que el acto que genera el temor de parcialidad no pueda ser cualquier hecho, sino solo aquel que tiene una vinculación con el atributo del juez, referido a su imparcialidad; solo así cabría admitir como razonable y fundado el temor del imputado de que el juez se comportará en el futuro al margen de dicha garantía que siempre debe regir su actuación", dice la resolución de la Sala de Apelaciones.

Subraya que un error judicial que da lugar a una situación arbitraria, no se puede vincular sin más al temor de parcialidad del operador jurídico. Añade que en estos casos, el juez no puede intervenir en el mismo incidente dónde se generó el error, pero no es suficiente para apartarlo de todo el caso.

Con esta decisión, el juez Richard Concepción Carhuancho podrá continuar interviniendo en los pedidos que plantee el fiscal Germán Juárez Atoche, en la investigación a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, sobre los aportes de Odebrecht en la campaña electoral del 2011.