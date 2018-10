JNE deja al voto impugnación del Apra a cédula del referéndum

Suspenso. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó esta mañana la audiencia para revisar la impugnación hecha por el Apra a la cédula del referéndum con el objetivo de cambiar el orden de las preguntas. Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, la entidad electoral dejó al voto la decisión final.

El abogado del JNE señaló que no había normal alguna que establezca el orden correcto de las preguntas en caso de un referéndum como el que se llevará a cabo este 9 de diciembre. Señaló que la ONPE elaboró la cédula de votación en el mismo orden de preguntas que había sido aprobada por el Poder Ejecutivo.

En tanto, José Pimentel y Pedro Panta, personeros del Apra, indicaron que el orden de las preguntas, tal como está, "vulnera" la Constitución, ya que, según su posición, el Gobierno "“está induciendo a votar de una forma u otra”. Lo que piden es que este orden sea modificado.

Al finalizar la audiencia en donde se escuchó a ambas partes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona informó que el fallo de esta impugnación pasará al voto; sin embargo, no señaló cuándo se conocería esta decisión a poco más de un mes y medio de que se realice este referéndum.

El actual orden de las preguntas de la cédula del referéndum presentada por la ONPE es: Primero, se si aprueba o no la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Segundo, si se aprueba o no el financiamiento de los partidos políticos. Tercero, si se aprueba o no la no reelección de congresistas y cuarto; si se aprueba o no la bicameralidad.