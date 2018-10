Fuerza Popular: Úrsula Letona pone a disposición su cargo de vocera

Una de las piezas importantes de la bancada de Fuerza Popular y vocera de la misma, Úrsula Letona, anunció ante la prensa que pone a disposición de su grupo parlamentario su cargo, esto tras la reunión de emergencia que sostuvo el conjunto político el último sábado.

"Creo que hay situaciones que deben de cambiar, y si ello no ocurre, tendremos que dar un paso al costado. No me alejaré del partido ni de Keiko Fujimori. Tengo valores y principios por eso me quedo hasta el final", manifestó.

Úrsula Letona aprovechó las cámaras para indicar que no solo ella se estaría alejando del cargo, sino también sus compañeras Alejandra Aramayo, Karina Beteta. Indicó además que Miguel Torres también puso su cargo a disposición.

“No solamente yo puse mi cargo a disposición, fue también Alejandra Aramayo, Karina Beteta. El mismo subsecretario general, el congresista Miguel Torres, ha hecho lo mismo, en el entendido que los cambios siempre nos deben llevar a una evaluación. Yo no me aferro a ningún cargo”, mencionó la parlamentaria.

De acuerdo con Letona, la decisión surgió tras la reunión que sostuvieron el último sábado, donde se conversó sobre los cambios que se deben haber al interior de Fuerza Popular.

"Se habló sobre la estrategia comunicacional y también en la forma que conversamos en el chat, en el Telegram”, refirió la parlamentaria.