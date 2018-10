Juan Carlos González sobre Fuerza Popular: "No creo que Úrsula Letona renuncie"

Cinco congresistas de Fuerza Popular se reunieron el último martes 16 de octubre con el presidente Martín Vizcarra para plantear una postura menos confrontacional, marcando distancia con la facción más agresiva del partido liderado por Keiko Fujimori, cuando esta se encontraba detenida aún en la Subprefectura de Lima por lavado de activos.

En este sentido, el parlamentario Juan Carlos González brindó declaraciones a la prensa destacando que, al contrario de lo que mencionó el oficialista Gilbert Violeta, no fueron los fujimoristas quienes lo contactaron para concretar una entrevista con el mandatario.

"No he hablado con Gilbert Violeta, a mí me llamaron y fui porque no hablaríamos de temas personales", precisó. También aclaró que no cree posible que la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, renuncie al partido.

Por otra lado, enfatizó en que dedidió ir a la renunión en conjunto con Milagros Salazar, Wilmer Aguilar, Miguel Castro y Modesto Figueroa para poner de manifiesto "la paz y la gobernabilidad". Así como Castro, quien pidió la reunión, González afirmó que el objetivo era hablar de temas y proyectos en los que enfocarse como el PBI, la seguridad ciudadana, entre otros.

El parlamentario de Fuerza Popular, sin embargo, no quiso declarar si se sintió impedido por el partido para presentar algunos proyectos de ley o iniciativas para la ciudadanía. "Yo quería trabajar el tema de fortalecimiento de las familias, defensa al consumidor y ¿qué he hecho?", indicó.

Por último, aseguró que, en cuanto a los chats revelados en 'La Botica', no es él quien debe responder por lo que escribieron sus compañeros de bancada y que descarta renunciar al partido.