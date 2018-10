RMP: "Keiko está desplegando a su organización para perturbar la acción probatoria”

En Sin Guion, Rosa María Palacios se refirió a los intentos de desprestigio por parte de la cúpula de la bancada de Fuerza Popular hacia el fiscal José Domingo Pérez, quienes le quisieron imputar el ser terrorista o hacer apología al terrorismo.

Además, remarcó que a esta campaña también fueron asociados el congresista Jorge del Castillo y el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Palacios criticó que los fujimoristas hayan utilizado como línea argumental durante muchos meses que hay que dejar de lado los odios y que ellos sean quienes ataquen al fiscal que está investigando a Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de activos.

La conductora mencionó que Keiko Fujimori pretende no asumir ninguna responsabilidad y busca imputárselas a otras personas que no están dispuestas a soportarlos. Por ello, los testigos han empezado a hablar, pues tienen información muy meticulosa y detallada, la cual, la lideresa de Fuerza Popular pretende desligitimar.

“Está realizando con su organización política actos de hostilización contra el fiscal que investiga su caso y actos de protección contra el Fiscal de la Nación que ha sido denunciado en el Congreso de la República”, mencionó.

Asimismo, la abogada cuestionó que Keiko haya anunciado que evalúa denunciar a IDL Reporteros y sostuvo que el acto de perseguir periodistas ya se ha vuelto una costumbre para el fujimorismo.

Además, Palacios mencionó que Keiko Fujimori tenía la oportunidad de decir que no ponía en riesgo la actividad probatoria, con lo cual, probablemente, no le hubieran dado una detención preventiva, pues no había una razón para dársela.

“Lo que Keiko está haciendo es desplegar a su organización política para realizar actos que perturben la acción probatoria”, agregó.

Asimismo, sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular podría haberse salvado de una cárcel por lavado de activos, ya que es muy difícil probar este. Como también, salvarse de una detención preventiva, demostrando que no hay peligro de fuga, que hay arraigo y que no se va a perturbar la acción probatoria.

“El comportamiento de Keiko y su entorno es políticamente destructivo y jurídicamente la están mandando a la cárcel”, comentó la abogada.

Finalmente, mencionó que con sus actos puede terminar siendo procesada por otros delitos como obstrucción de la justicia o tráfico de influencias, los cuales elevan las penas hasta en ocho años en las modalidades agravadas.

“Keiko Fujimori puede terminar procesada por delitos que está cometiendo para encubrir un delito que no cometió”, sentenció.