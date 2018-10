Keiko Fujimori se quejó que le faltan 500 páginas al pedido del MP

Queja y recuerdo. Keiko Fujimori se presentó ante los medios de comunicación para denunciar las supuestas irregularidades que hay en el proceso que afronta por los aportes de Odebrecht a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Una de ellas fue la falta de 500 páginas al pedido de prisión preventiva del Ministerio Público.

"Sobre el pedido de formalización, el día de ayer a las 9:57 a.m. se me notifica un pedido de cerca de 9700 páginas y en menos de 24 horas se nos convoca a una audiencia. Sin embargo mi defensa detectó que el informe estaba incompleta. Le faltaban 500 respecto a mi persona", dijo Keiko Fujimori en conferencia de prensa.

La declaración de Keiko Fujimori se dio luego que el juez Concepción Carhuancho suspendiera la audiencia que evaluaba el pedido de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, la queja de la lideresa de Fuerza Popular no pasó desapercibido por usuarios de redes sociales.

Como se recuerda, una de las investigaciones que afronta Keiko Fujimori es la anotación que se encontró en la libreta de Marcelo Odebrecht: "Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita". La cifra de este enunciado coincide con la cantidad de folios que le falta a la denuncia de Keiko y redes no tardaron en recordarlo.

“Faltó 500 días al congreso” cuando fue congresista (2006~11) “Aumentar 500 para Keiko “ Dice que ha su expediente “le faltan 500 páginas", se lee en uno de los comentarios encontrados de Twitter. A continuación, algunas reacciones tras la denuncia de Keiko Fujimori.

Rafael, reitero, son muchas las contradicciones. Dicen que faltan páginas en caso. Luego, que no pudieron leer 9000 pags. No todas son páginas nuevas, no? Tal vez abogada nunca revisó expediente, y si fuese así, cómo sabe que faltan 500 páginas? nunca revisó el expediente?