“Nuestro trabajo en el CIP será descentralizar la reconstrucción”

El decano del colegio de ingenieros de Piura (CIP), Hugo Garcés Solano, postula al Decanato nacional, lo que lo convierte en el primer candidato de una sede descentralizada en buscar ese puesto. El decano resaltó su labor en la entidad regional y dijo que la principal falencia de los colegios regionales es la infraestructura de las sedes departamentales, lo que limita la presencia e identificación de los agremiados con su colegio. Por ello dijo que su principal trabajo será priorizar acciones que refuercen la actividad e intervención del Colegio de Ingenieros en sus regiones.

¿Cómo nace la idea de postular al decanato nacional?

Nace por la necesidad de descentralizar las instituciones. El CIP es una institución importante y lamentablemente siempre fue manejado por un colega de la capital y en provincias sabemos que tenemos más de una cualidad para manejarlo. Ya varias veces se ha dicho por qué la provincia no se presenta y todo eso nos ha animado ahora. Porque hay que demostrar que tenemos la capacidad para hacerlo.

El CIP en Piura ha sido representativo. ¿Cree que algunos puedan tomarlo como que esto fue tomado para este fin?

No, porque esta idea nació a dos años de haber sido decano, porque hay carencia y cosas que mejorar y hay capacidad para hacerlo. Hay 28 consejos departamentales y tienen un consejo nacional. Este rige en destino de los consejos departamentales y ahí queremos llegar para que haya una horizontalidad, queremos estrechar las diferencias y repartir los recursos. Hay colegios que tienen muchos recursos y hay colegios que tienen pocos, y eso es lo que queremos equilibrar. Porque hay colegios que no cuentan con los recursos necesarios.

¿Cómo por ejemplo?

Los colegios de Madre de Dios, Iquitos, Chachapoyas e incluso Tumbes, donde solo existe una pequeña oficina y no tienen mucha facilidad, a pesar de que tiene un terreno grande.

¿Y eso hace que los CIP no tengan una intervención incisiva?

Exactamente, justamente porque los colegas no se sienten representados, no tienen un lugar dónde reunirse, entonces hace el efecto que un colega se retire, que no se sienta institucionalista y sabemos que no puedes querer lo que no conoces, pero si hacemos el efecto redistributivo, eso va a proyectarse en beneficio a la sociedad.

¿Y cómo califica la labor del consejo nacional hasta ahora?

Como un colegiado más, ha sido un gobierno de transición, porque a la luz de los resultados no hemos visto un resultado impactante, no hay un logro importante. El consejo imperante debe liderar el destino del colegio de ingenieros. Sabemos que en la zona norte si el trabajo no lo hubiéramos hecho los departamentales, el colegio nacional no hubiera tenido presencia. Ese vacío es el que hay que llenar.

¿Cuál sería la labor que realizará, de ganar las elecciones?

Lo primero que debemos hacer es mejorar la infraestructura a nivel nacional, porque hay colegios departamentales que no tienen los recursos. Pero sabemos que el nacional tiene el presupuesto para hacerlo y eso es lo que hay que hacer.

Como una autocrítica, ¿cómo califica la labor que Ud. ha emprendido en Piura?

Eso le toca decidir a la ciudadanía, creo que el CIP en el caso de Piura ha tomado su sitio preponderante que he atendido hace años pero que se ha perdido. Ahora estoy de salida pero espero que el próximo representante continúe la labor de lucha.

¿Cuál es la recomendación para el próximo decano?

Al siguiente decano le tocará enfrentar frontalmente la reconstrucción, necesita tomar el conocimiento y hacer frente a la reconstrucción. Por eso es que debe tener el aplomo suficiente para enfrentar a quien tenga que enfrentar, porque el fin supremo es Piura.

¿Cuál es su balance de la actual gestión?

Sin ánimos de ser triunfalista hemos hecho una buena gestión, hemos mejorado la infraestructura y el colegio. Hemos hecho una gestión bastante aceptable. Dejamos un edificio que es una obra emblema porque hemos hecho muchas cosas más como la parcela que ahora es una entidad reproductiva de pavo, gallinas y otras especies.

¿Cuanto fue el monto de la obra?

Fue un poco más de 2 millones del 2012, pero por administración directa nos ha costado un millón 600 mil soles. Porque nosotros mismos la hemos hecho. En este periodo hemos crecido en colegiados.

¿Que le tocará a Piura de llegar al Decanato?

De llegar allá estoy seguro que jalaré para mi tierra pero también para todo el Perú, porque el colegio necesita presencia en todas las provincias y tener mayor incidencia sobre todo para trabajar en la ejecución de la obras de reconstruccion.