Letona sobre Domingo Pérez: “Lo del patrullero y el departamento fue un show”

No le cree. La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona se refirió a la denuncia que hizo el fiscal José Domingo Pérez sobre la persona que habría intentado forzar la cerradura de su departamento, acto que calificó como un "show".

La congresista de Fuerza Popular dijo que el fiscal Pérez está "haciendo política. Y lo hemos visto, es muy mediáticao. El show del patrullero, el show del departamento, insinuar que nosotros tenemos un brazo en el Congreso para debilitarlo. La verdad que yo lo leo y lo escucho y no dejo de sorprenderme", dijo en entrevista a canal N.

En otro momento, Úsula Letona se refirió al proceso que sigue Keiko Fujimori por los aportes de Odebrecht a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). "Este ánimo de la prisión preliminar y la preventiva no solo es contra Keiko, sino en general. Yo no estoy pidiendo a la gente que le crea Keiko Fujimori, lo que pido es que esas personas afronten un proceso en libertad, porque no hay peligro de fuga y tampoco posibilidad de obstruir a la justicia y la norma es clarísima", refirió.

Sobre el chat en el que se evidencia como diversos congresistas de Fuerza Popular planean desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez, Letona dijo: "Queremos cuestionar su accionar, su accionar es político, no es el de un fiscal, y nosotros políticos. Esa conversación tiene connotaciones políticas", sentenció.