Hay 20 mil desocupados por lentitud en RCC en La Libertad

Wilson Aranda Roncal

Trujillo

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil región La Libertad, afiliado a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Robert Lucero Puma, reveló que debido a la lentitud de los trabajos en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) y la paralización de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), hay unos 20 mil obreros desocupados en La Libertad. Además, lamentó que por la megacorrupción en las obras la Policía haya estancado su lucha contra los seudosindicatos, que sirven de fachada para el cobro de extorsiones en las obras civiles.

Reconstrucción

En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), Lucero Puma señaló que ha pasado tanto tiempo y no se ve absolutamente nada.

“Se agotan reuniones y no se ve nada de producción con respecto a obras. Esperemos que lo más pronto posible se pueda empezar porque el presupuesto está, el dinero está, sino que aparentemente son nuestras autoridades de La Libertad las que no están dando prioridad a este tema y da pena, porque somos liberteños y en otras regiones se viene haciendo la RCC en forma acelerada”, aseveró.

El dirigente reveló que la lentitud en la RCC y la paralización de la tercera etapa del PECh ha ocasionado que unos 20 mil obreros de la región estén en la condición de desocupados. “Ahí están trabajos en carreteras, la reconstrucción del colegio Antonio Raimondi, entre otras obras. Son proyectos que ya están con todo para poder empezar y sin embargo están estancados”, afirmó Lucero.

Añadió que antes de la paralización de la tercera etapa del PECh había 1800 obreros trabajando ahí, pero a nivel nacional son más de 150 mil trabajadores que han perdido sus puestos laborales por la corrupción del Club de la Construcción, Lava Jato y Odebrecht.

“El tema del PECh no solo era una oportunidad de trabajo para obreros de construcción civil, sino también para técnicos y profesionales de la región”, puntualizó.

En cuanto a la lucha contra los cupos en las obras, mostró preocupación porque, al parecer, se ha bajado la guardia. “Será por lo que vive hoy el gobierno, nuestras autoridades mismas con el tema de la corrupción permiten que este tema de lucha contra el cobro de cupos y seudosindicatos de construcción civil se haya estancado”, concluyó.