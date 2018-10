Keiko Fujimori: “En prisión he reflexionado sobre mi rol personal”

Reflexión. Keiko Fujimori, quien hace poco estuvo detenida por presuntamente liderar una organización dentro de Fuerza Popular, ahora afronta una nueva investigación que incluye un pedido de prisión preventiva en su contra que lo llevaría a la cárcel, ahora, por un tiempo más prolongado.

Sobre su estadía detenida en la Prefectura de Lima y el futuro de Fuerza Popular, Keiko Fujimori dijo que "En prisión he reflexionado sobre mi rol personal. Es una oportunidad para un nuevo comienzo, para una renovación de cuadros y dirigencias. No voy a entrar en detalles, no puedo anunciar cambios porque no los decido yo, es algo orgánico", en entrevista al diario Perú21.

Luego que el Poder Judicial anulara la resolución que ordenó prisión preventiva contra Keiko Fujimori, esta tuvo que esperar cuatro días para que esté presente en una nueva audiencia en su contra, la cual incluye un pedido un pedido de prisión preventiva.

Keiko Fujimori siempre dijo que su detención se trataba de una persecución política y que todas las cuentas dentro de Fuerza Popular están debidamente bancarizadas, sin embargo, hay pruebas, testigos protegidos y colaboradores eficaces que demuestran lo contrario, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía.