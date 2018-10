Reátegui fue el nexo para falsos aportantes de Fuerza 2011El lunes el Apra entregará moción de censura y Keiko dice no 9 millones de electores votan en segunda vueltaReconocen a Martín Roca, desaparecido en 1993

Fuerte revelación. Un testigo protegido interrogado por el fiscal José Domingo Pérez sindicó al congresista Rolando Reátegui como el puente utilizado para conseguir falsos aportantes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Según la investigación publicada ayer por IDL Reporteros, los asesores de Fujimori Higuchi, Ana Herz de Vega y Pier Figari, fueron quienes le ordenaron al congresista Reátegui realizar esa actividad ilícita.

Reátegui, declaró el testigo, viajó a la región San Martín para consumar este hecho. Para lograr el cometido, contó con la ayuda de su asesor Ronald del Castillo.

La lista de personas que brindaron sus nombres para figurar como aportantes son Marizol Valles Chong con US$ 10 mil, Liuiluth Sánchez Bardález con US$ 5 mil, Pedro Velayarce Llanos con US$ 10 mil, Rafael del Castillo Reátegui con US$ 5 mil y Jean Louis Maze Canm con US$ 10 mil.

El parlamentario también habría convocado al exburgomaestre de Nueva Cajamarca Nolberto Rimarachín, para que este ayude en encontrar a personas que presenten su identidad para registrarlos como aportes a la campaña fujimorista.

La confesión también involucra a más congresistas y dirigentes fujimoristas.

Precisó que los asesores de Fujimori Higuchi también solicitaron a los congresistas Héctor Becerril, Cecilia Chacón, Federico Pariona, Pedro Spadaro y a Carlos Raffo, Rufilio Neyra, Ricardo Pando y Martha Moyano sumarse a la búsqueda de falsos aportantes.

Detrás de esta estructura montada en la interna del fujimorismo, figura Vicente Silva Checa, quien estuvo preso por trabajar para Vladimiro Montesinos.

“Silva Checa es el asesor que toma las decisiones en el partido. Keiko Fujimori consulta con dicho asesor”, confesó al fiscal Domingo Pérez.

Otro operador es el contador de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, quien después de revelarse los aportes fantasmas a Fuerza 2011, viajó por todo el país a ubicar a las personas que otorgaron sus nombres y así convencerlas de guardar silencio. ❧

Aún no tienen el apoyo de otras bancadas, pero el congresista y promotor de la moción de censura contra el premier César Villanueva, Jorge Del Castillo, informó que será presentada este lunes.

Voceros de Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos Por el Kambio y Acción Popular dijeron que aún no sientan posición. Keiko Fujimori dijo que no apoya la moción, pero dejará que lo decida la bancada.

El Apra busca censurar a Villanueva por decir que sabía de la fuga de Hinostroza desde el 7 de octubre.❧

Para la Segunda Elección de Gobernadores y Vicegobernadores Regionales 2018, prevista hasta el momento en 15 regiones, un total de 9 millones 54 mil 898 electores acudirán a las urnas el 9 de diciembre, debido a que ninguna de las organizaciones políticas que se presentaron logró más del 30% del total de votos. Las quince regiones donde se proyecta realizar la 2da elección regional, a poco tiempo de concluir los cómputos oficiales, son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.

En cuanto a los jóvenes de 18 años de las 15 regiones, sufragarán alrededor de 228 mil ciudadanos pertenecientes a este importante grupo etario.

Para esta segunda elección solo participan, en cada caso, las dos organizaciones políticas que obtuvieron las más altas votaciones en la elección del pasado 7 de octubre. Conforme lo señala la Ley de Elecciones Regionales, se proclamará como ganadora a la fórmula de Gobernador y vicegobernador que obtenga la mayoría simple de votos válidos.❧

El 5 de octubre de 1993, durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, fuerzas combinadas de la Marina y la Dincote detuvieron al Martín Roca Casas, estudiante de la Universidad del Callao, y lo trasladaron a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Pasaron 25 años de este caso de desaparición forzada, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia realizó ayer un acto público de reconocimiento al estudiante Martín Roca Casas.Pidieron disculpas a la familia.❧

