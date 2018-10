“El único que ha hecho un mea culpa por César Hinostroza es el Ejecutivo”

El exprocurador anticorrupción José Ugaz reflexiona en la siguiente entrevista sobre las consecuencias de la fuga y captura de César Hinostroza. Y también se pronuncia sobre el caso de Keiko Fujimori y la solicitud de detención preventiva que la Fiscalía ha pedido en contra de ella. “No hay blancos o negros en una situación así”, dice.

¿La captura de César Hinostroza en España alivia en algo el error del Ejecutivo por dejarlo escapar?

Una cosa es la captura, un tema de fondo, y otros son los problemas operativos. Sabiéndose que este personaje estaba con impedimento de salida y con un alto nivel de riesgo de fuga porque su familia está afuera, se tendría que haberle puesto una vigilancia preventiva, solo para conocer sus movimientos. Eso no se hizo y es responsabilidad del Ejecutivo, lo que le costó el puesto al ministro del Interior.

Pero la del Ejecutivo no es la única responsabilidad.

A eso se suman otras responsabilidades. Lo que ha pasado en el Congreso es inaceptable, lo que ha pasado en la Fiscalía también es inaceptable y, por lo tanto, también deberíamos esperar que en esas instancias se adopten medidas correctivas, como las que ha tomado el Ejecutivo.

No ha ocurrido eso.

Lo que hemos visto es que el único estamento que ha hecho un mea culpa y generado consecuencias con su responsabilidad política es el Ejecutivo. Nada de eso ha pasado en otros lados.

El APRA ha anunciado una moción de censura contra el gabinete, alegando que el gobierno es el culpable de la fuga de Hinostroza. ¿Qué le parece?

Es una forma que tiene el Congreso de tratar de tapar sus propias responsabilidades. Recordemos que, en el Congreso, con Fuerza Popular, se bloqueó que Hinostroza sea considerado como responsable de crimen organizado y, de alguna manera, eso le generó un puente de plata para que no fuera a prisión. Echarle ahora la culpa al Ejecutivo es muy irresponsable, muy fácil, cuando uno tiene la responsabilidad primaria. Y del lado del APRA, ya hemos visto qué papel ha jugado en todo esto…

¿Protegiendo al fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry?

Con Velásquez Quesquén tratando de blindar a Chávarry, diciendo que un fiscal de la Nación puede mentir. Y la razón para blindarlo es que, si los congresistas son sancionados con tantos días por mentir, entonces el fiscal no puede ser sacado del cargo por lo mismo. Una falacia enorme.

¿Cuánto podría demorar la extradición de Hinostroza?

Más de un año, porque se debe entrar en un proceso regular. La expulsión administrativa es inmediata. Eso dependerá del gobierno español.

Keiko Fujimori dejó la prisión preliminar. Ahora se ha pedido prisión preventiva. Ella argumenta que se vulneran sus derechos. ¿Qué piensa?

El tema de detenciones preliminares es bien controvertido. Porque al final el concepto de si una persona tiene arraigo o no es muy subjetivo. Lo mismo pasa con la evaluación de si alguien puede fugar o no, o entorpecer o no una investigación. No hay verdades absolutas ahí. La Corte ha asumido una posición diciendo que el juez no ha fundamentado de manera adecuada…

Y la Fiscalía tiene otra posición.

Así es. Que la señora no tiene trabajo, que ha rehuido a las citaciones originales y que ha estado presionando, o ella o a través de su gente, para cambiar testimonios. Esto tiene una carga subjetiva muy grande y no hay blancos o negros en situaciones así.

Sin embargo, desde una posición garantista, se sostiene que la prisión preventiva debe ser la última opción.

Bueno, pero usted puede considerar que su último recurso es la prisión preventiva porque piensa que una persona va a presionar al testigo. Y, al parecer, la Fiscalía tiene esa idea. Repito, es muy subjetivo. El juez tiene que decidir sobre lo que reciba del fiscal y ahí también juega su propia subjetividad.

Se critica a Richard Concepción Carhuancho porque caso que llega a sus manos, es prisión preventiva.

Esa es una opinión lega, de gente que no sabe mucho y que dice que se trata de un juez carcelero. Los jueces tienen lo que se llama criterio de conciencia y deciden a partir de lo que les ponen al frente.

¿Qué opinión tiene de cómo se está llevando el proceso Lava Jato?

En general, creo que los fiscales han hecho su esfuerzo, aunque es un proceso muy desordenado y muy contaminado políticamente. Además, está el problema de que arriba de todo esto se encuentra alguien súper controversial como Chávarry. Sin embargo, fiscales como Vela y Pérez y los anteriores, como Hamilton Castro, son honestos y con suficiente trayectoria.

Chávarry parece inamovible, ¿no?

Ese ya es un problema de falta de sangre en la cara, porque con todas las acusaciones que tiene y su situación tan precaria, lo único que lo sostiene es la decisión política de la oposición. Pero cuando uno escucha los argumentos de esa oposición de por qué lo sostienen ahí, queda claro que es un cambio de favores que lo deslegitima totalmente.

¿Chávarry es protegido por la mayoría del Congreso?

Es obvio. Quien no se dé cuenta de eso, no entiende qué está pasando en el país.

¿Y hasta cuándo soportarán protegerlo?

Eso dependerá de si en el grupo mayoritario termina sintiendo que el costo será ya muy alto. No les está proponiendo ningún rédito porque es evidente que Chávarry no puede controlar al fiscal Pérez, salvo que tome una decisión suicida y decida sacarlo del caso, con lo cual el país se le levanta, ¿no?

¿El fiscal Pérez actúa a pesar de Chávarry?

Sí, es evidente que el fiscal Pérez no tiene ninguna subordinación jerárquica a Chávarry, más allá de la administrativa. Y así debe ser. ❧