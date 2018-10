“No temo expulsión del PAP, deben sacar a Elías Rodríguez”

Wilson Aranda Roncal

Trujillo

El alcalde distrital de El Porvenir, Paúl Rodríguez Armas, señaló que no tiene nada oficial sobre una eventual expulsión del Partido Aprista Peruano (PAP), donde un sector lo acusa de haber hecho contracampaña en los comicios de octubre último. Más aún, opinó que a quien deberían botar del PAP es al parlamentario Elías Rodríguez Zavaleta por ser el causante del descalabro electoral.

“En principio, desconozco cualquier información oficial sobre mi posible expulsión. El debido proceso debería respetarse en todo momento. No es un miedo o temor de nadie, yo no puedo significar ningún tipo de sentimiento en ese sentido, soy un simple dirigente del partido. Si bien es una posibilidad, Elías Rodríguez no tiene el poder para expulsarme. El partido no tiene dirigentes nacionales para culminar el procedimiento porque hay que respetar el debido proceso”, reiteró el burgomaestre de El Porvenir.

Rodríguez Armas señaló que no ha sido una pesadilla para el PAP y que no hizo contracampaña en favor de Alianza Para el Progreso (APP), como lo acusan por haber tachado al entonces postulante Luis Santa María Mecq, asegurando que con este último no tiene ningún problema personal.

Los peores candidatos

Paúl Rodríguez lamentó que el partido fundado por Haya de la Torre haya obtenido tan malos resultados electorales y culpó directamente a Elías Rodríguez, para quien pidió la expulsión.

“Si bien mi expulsión es una posibilidad, Elías Rodríguez tiene esa pesadilla todos los días. Él ha tenido deslealtad, un cálculo frío para poner el partido a disposición de APP. Él ha ayudado a que APP gane en los distritos, provincias y la región. Recordemos que Elías ha tenido muchos contactos con APP. En la Reconstrucción siempre estuvo al lado de Luis Valdez, creo que hay algo más fuerte que los une y no es el interés común, sino intereses personales”, refirió el alcalde porvenireño.

Agregó que la intromisión de Elías Rodríguez en los comicios internos apristas generó divisionismo y permitió que APP ganara en muchos lugares.

“Gracias a Elías Rodríguez hemos tenido los peores candidatos de la historia del Apra. Candidatos de 3%, de 5% de votos. Nunca el partido ha sacado tan pocos votos en una elección a nivel distrital, provincial y regional. El mismo Luis Carlos Santa María el 2014 obtuvo 125 mil votos; este 2018 apenas ha superado los 100 mil votos”, precisó Rodríguez Armas.

Llamamos varias veces al legislador Elías Rodríguez, pero no contestó su teléfono celular.

Claves

El alcalde de El Porvenir, Paúl Rodríguez, expresó que si lo expulsan del PAP no se acabaría su vida política. “Yo tengo 41 años, estoy empezando mi carrera política", dijo.

Aseguró que no se iría del PAP a otras agrupaciones.