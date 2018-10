Pedro Chávarry negó presión en fiscales del Equipo Especial.

Ante las acusaciones por constantes cambios en las jurisdicciones fiscales, el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, negó haber presionado a magistrados de su institución para favorecer a partidos políticos. Sin embargo, no argumentó el motivo de las modificaciones.

"Tengo 40 años dentro del sistema de justicia. La gente que me conoce sabe que no me presto a negociados bajo la mesa. Siempre he defendido la legalidad y respetado el debido proceso. No existe fiscal que pueda decir que lo he presionado en algún sentido. Nunca lo hice", señaló Pedro Chávarry en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, a través de 23 resoluciones, el fiscal de la Nación realizó 58 cambios en fiscalías supremas, superiores y provinciales. En una de ellas se aprobó el ascenso a la fiscal adjunta Rocío Balbin Mueras, quien había denunciado supuestas irregularidades en el Equipo Especial del caso Lava Jato.

"Rechazo enérgicamente que se pretenda dar a entender que he influenciado a los fiscales del Equipo Especial. Ellos son testigos que jamás les pedí favorecer o perjudicar a algún partido político, ni a persona natural o jurídica alguna", continuó Pedro Chávarry.

Tengo 40 años dentro del sistema de justicia. La gente que me conoce sabe que no me presto a negociados bajo la mesa. Siempre he defendido la legalidad y respetado el debido proceso. No existe fiscal que pueda decir que lo he presionado en algún sentido. Nunca lo hice. (1/2) — Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) 20 de octubre de 2018

Rechazo enérgicamente que se pretenda dar a entender que he influenciado a los fiscales del Equipo Especial. Ellos son testigos que jamás les pedí favorecer o perjudicar a algún partido político, ni a persona natural o jurídica alguna. (2/2) — Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) 20 de octubre de 2018

Precisamente, a lo que el fiscal de la Nación se refiere en su último mensaje, es sobre las acusaciones en su contra por intentar deslegitimar al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez en dos situaciones distintas: en el Congreso de la República por supuesta apología al terrorismo y con el cambio de la fiscal Erika Delgado que trabajaba en su despacho.

Cabe destacar que José Domingo Pérez investiga al partido Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori, así como a los expresidentes Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Todos por el caso Lava Jato.