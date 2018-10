Fujimorismo no apoyaría moción de censura contra César Villanueva.

El fujimorismo retrocede en su confrontación con el Ejecutivo y decide no apoyar la moción de censura contra el premier César Villanueva. Pese a que esta postura fue expresada por su lideresa Keiko Fujimori, la bancada de Fuerza Popular tomaría la misma decisión.

Como se sabe el Apra ha presentado esta moción de censura en contra del primer ministro por la fuga del ex juez supremo César Hinostroza, quien fue detenido en España y mantiene una orden de prisión provisional a la espera de su extradición al Perú.

"Hoy nos reuniremos con la bancada y ellos tomarán esta decisión, pero yo personalmente estoy en contra de esta posibilidad", dijo Keiko Fujimori en entrevista con RPP, anunciando que hoy se decidirá si se apoya o no la presentación de esa moción de censura.

En ese sentido la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que si bien hubo responsabilidades en el Ejecutivo por la fuga del ex magistrado, ya "se cambió al ministro", en referencia al ex titular de la cartera del Interior, Mauro Medina, destacando que "en este momento no corresponde una censura" para el Gabinete de César Villanueva.

Cabe destacar que los congresistas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, fueron quienes anunciaron que buscarán las firmas para presentar una moción de censura contra el premier César Villanueva por "mentirle al país" sobre la fecha en la que el Gobierno supo sobre la fuga de César Hinostroza.

Esto luego que el primer ministro afirmará en el Pleno del Congreso que el gobierno tuvo conocimiento de la fuga de César Hinostroza el mismo 7 de octubre, cuando el ex vocal supremo huyó por Tumbes.