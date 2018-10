Keiko Fujimori: abogada evalúa no asistir a audiencia del PJ sobre su prisión preventiva

Giuliana Loza se presentó en una entrevista con RPP en compañía de su patrocinada Keiko Fujimori y destacó que se encuentra evaluando la posibilidad de no ir a la audiencia programada para mañana donde se decidirá si se acepta el pedido de prisión preventiva por 36 meses para su defendida y otros 11 integrantes del partido Fuerza Popular.

En este sentido, la abogada destacó que está analizando esa opción puesto que su cliente "no está obligada a ir, es una audiencia de abogados". Además, destacó que no están afirmando que no vayan a ir este domingo, sino que aún no ha sido notificada por el requerimiento de Domingo Pérez.

"Hasta el momento no he sido notificada del requerimiento fiscal y ni siquiera conozco lo que el fiscal está requiriendo. No conocemos estos documentos, ¿qué voy a reclamar?", fue lo que destacó en una entrevista con RPP.

Asimismo, también se encargó de desacreditar junto a la hija del exdictador Alberto Fujimori al juez Richard Concepción por la anterior resolución donde aceptaba su detención preliminar por 10 días junto a otros 19 acusados por lavado de activos por el "Caso Cócteles".

No obstante, ahora se encuentran ante un nuevo pedido de parte del fiscal anticorrupción con un trabajo de investigación de aproximadamente 600 páginas donde se sustenta con nueva información brindada por la constructora brasileña Odebrecht los montos depositados para el partido.

El testimonio de otras seis personas protegidas por el Ministerio Público también se suman al trabajo hecho por Domingo Pérez y cuyo resultado final se conocerá mañana sobre si se determina prisión preventiva para Keiko Fujimori.