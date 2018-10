TC: Juez Ferrero aún no entrega proyecto de sentencia sobre cuestión de confianza

Se agota el tiempo para que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) debatan el proyecto de sentencia sobre el recurso presentado por la bancada oficialista contra la resolución parlamentaria que modifica la cuestión de confianza y la censura del gabinete.

Fuentes cercanas a La República informaron que hasta el momento el juez ponente del caso, Augusto Ferrero, no ha entregado el proyecto de fallo que tiene en su despacho desde hace 15 días. Si no lo hace hasta esta tarde, no podría comenzar a debatirse el próximo martes como está previsto.

Ayer, el presidente del TC, Ernesto Blume, informó que a inicios de noviembre podrían tener lista la sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad contra la modificación del reglamento del Legislativo, vía resolución legislativa, que alcanza a la cuestión de confianza.

Temas como este, no necesariamente se definen en una sola sesión, sino que podría tomar dos o hasta tres más, lo que podría darse recién los últimos días de octubre.

Lo extraño es que el 4 de este mes la Comisión de Asuntos Constitucionales del TC envió su informe al despacho del juez ponente, pero hasta ahora y pese a la insistencia de varios magistrados, él no lo ha dirigido a la Secretaría General para que lo remita a los otros miembros, a fin de que lo estudien previo al pleno.

Esto ocurre, cuando el Congreso pretendió modificar la Ley Orgánica del TC para incrementar de cuatro a cinco votos para que el entre constitucional emita un fallo interpretativo o precedente, que podría alcanzar la resolución sobre la cuestión de confianza.

Como se recuerda, en marzo pasado, el Parlamento aprobó modificar su reglamento con relación a la moción de censura y la cuestión de confianza.

En el primer caso, puso como condición para una crisis total del gabinete, que ningún ministro integre el equipo ministerial que los suceda. Así pretenden que no se tome en cuenta la censura al gabinete de Fernando Zavala, en setiembre del año pasado, porque regresaron 14 de los 17 ministros. Además, limitaron la cuestión de confianza a determinados temas.

De esta manera, buscaron evitar que, ante una nueva censura, el presidente de la República pueda cerrar el Congreso tal como lo establece la Constitución.