Exabogado de Alberto Fujimori es el nuevo defensor de César Hinostroza [VIDEO]

Tras conocerse la noticia de la fuga a España de César Hinostroza, investigado en el caso 'Cuellos Blancos del Puerto', su abogado defensor Humberto Asmat informó que el cuestionado juez lo engañó y quebrantó la confianza que se tenían pues aduce que Hinostroza le dijo que estaba en su casa y nunca le mencionó nada de una fuga. De esta manera, Asmat renunció a defender a Hinostroza.

Sin embargo, Hinostroza no se quedó sin patrocinio por mucho tiempo, solo horas después del anuncio de Asmat, William Paco Castillo asumió la defensa del fugado juez. El exabogado de Alberto Fujimori se presentó en el programa de Beto Ortiz para explicar las razones que lo llevaron a aceptar este caso.

"Me convenció la injusticia de las causas en el Perú, me convenció toda esta retahíla de arbitrariedades y abusos que se cometen en el Poder Judicial [...] Indudablemente hay falta de garantías para una persona a quien todo el mundo lo escupe y le tira piedras, por lo menos la voz de un excolega, el día de hoy, he decidido asumir su defensa apenas 3 horas", señaló.

Paco Castillo criticó la manera en que se obtenieron los audios que iniciaron los cuestionamientos contra el magistrado. "Probablemente si a todo el mundo le grabaran las conversaciones, seguramente que todo el mundo nos repudiaría, por eso es que una interceptación telefónica tiene que ver con la libertad personal inherente a la persona humana que no puede ser objeto de manoseo ni de escucha como lo fue el caso de César Hinostroza durante más de 6 meses por un fiscal que no era competente", afirmó.

Al ser consultado por el audio donde se escucha a César Hinostroza, presuntamente negociando en un caso de violación, Paco Castillo señaló que no se puede dar un juicio de valor sin escuchar el audio completo ni saber el verdadero contexto de la conversación.

"Yo no creo en un contexto en el cual se da una conversación incompleta, ese audio tendríamos que escucharlo, escuchamos solo una parte. Yo he sido magistrado y a mi me da la impresión que estuviera el juez debatiendo con algún asistente con respecto a un tema que tiene que ver con una violación sexual, entonces uno suele preguntar que cosa es lo que está pidiendo la defensa en determinado caso", aseguró.