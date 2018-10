Zeballos: "En 80 días tendremos listo pedido de extradición de Hinostroza"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, fue citado al Congreso de la República para explicar las acciones que llevó a cabo el Ejecutivo tras la fuga del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

En su ponencia, el también congresista indicó que existe un tratado con España en el que se establece 60 a 80 días como plazo para presentar el cuaderno de extradición de un ciudadano.

En otro momento, Zeballos Salinas dijo estar confiado en que España no otorgará asilo político al cuestionado ex juez supremo, pues en su caso no se plantea la persecución por ideas políticas, sino acciones de índole penal.

"Tenemos muy buena relación y un embajador acreditado ante este Gobierno, muy dúctil, proactivo y muy bien comunicado con las autoridades de España", manifestó.

Sobre las acciones inmediatas que se llevaron a cabo tras la noticia de fuga de César Hinostroza, Vicente Zeballos explicó que se emitió una alerta roja a Interpol; la cual ha sido notificada a los 190 Estados que son parte de él. El objetivo de esta acción es que se neutralice la posibilidad de que el exjuez se desplace de un lugar a otro.

Hinostroza fuera del país

Hace unas horas, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el prófugo ex juez supremo, César Hinostroza, fugó hacia Ecuador en complicidad de una inspectora de la institución, identificada como Yhenifferd Bustamante Moretti.

"El prófugo ex magistrado simuló su control migratorio de salida del Perú en la ciudad ecuatoriana de Huaquillas, donde existe un control binacional, con la aparente complicidad de una inspectora migratoria peruana, hecho que le permitió al ciudadano ingresar al Ecuador", señaló Migraciones a través de un comunicado.