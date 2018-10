Chávarry debe irse de la Fiscalía por la salud del Perú

José Víctor Salcedo

Víctor Boluarte Medida estrenará su gestión como alcalde de Cusco el 1 de enero de 2019. En esta entrevista, cuestiona la permanencia de Pedro Chávarry al frente de la Fiscalía de la Nación y sostiene —en temas locales— que revisará el proceso de peatonalización del Centro Histórico de la Ciudad Imperial.

Ahora que terminó la campaña y ya no necesita conseguir votos, ¿insiste en oponerse o revertir el proceso de peatonalización del Centro Histórico (CH)?

No es un proceso de peatonalización, sino casi un capricho. No estoy expresando un deseo mío, sino el deseo de la mayoría de la población. Haremos esfuerzos, no de revertir el proceso, sino de que este sea racional y tenga alternativas para quienes viven en el CH.

En campaña dijo: "La peatonalización, al haber sido hecha sin consulta, casi por majadería, incomodó a las personas". ¿Usted va a consultar todas las decisiones con la población?

Sobre todo algunas decisiones que sí requieren de participación ciudadana como la peatonalización. Se debe analizar participativamente.

Su gobierno va a ser, entonces, plebiscitario.

No tanto como plebiscitario, pero en algunas cosas sí hay que tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía.

¿No le parece irresponsable dar marcha atrás en una reforma que ha sido postergada por las sucesivas autoridades desde el 2005 por temor a la impopularidad?

No. Acá no se trata de ser popular o impopular, se trata de tener personalidad para decirle no a alguna instancia internacional (Unesco) y decirle que vamos a alentar un proceso de preservación del Centro Histórico, pero no precisamente el que nos impongan desde afuera.

El director de Cultura, Luis Nieto, dijo que "lo que hace más daño en la gestión pública es el complejo que tienen las autoridades electas de creer que es necesario empezar todo de cero". ¿No coincide con eso?

Coincido en que en el Perú falta sentido de continuidad. Yo no voy a empezar de cero. Por ejemplo, hay temas en los que hay que continuar como los colectores en el ríos tributarios del Huatanay y la limpieza del río. Pero hay otras cosas que se deben corregir.

Dentro de unos días, el alcalde Carlos Moscoso dispondrá que la ruta Limacpampa-Maruri-Ayacucho-Belén sea solo para buses de servicio urbano. ¿Lo revisará o desechará?

Hay que revisarlo y eventualmente desecharlo. Son implementaciones que se hacen a última hora.

Carlos Moscoso dijo ayer que es alcalde hasta el 31 de diciembre, ¿usted sería alcalde hasta el 31 de diciembre del 2022 o hasta el día de la elección de su sucesor?

Estoy de acuerdo en que es alcalde hasta esa fecha, pero no va a serlo el 2019. Y las siguientes gestiones tienen el derecho de revisar cosas que, bajo el criterio de la ciudadanía, son cuestionables.

¿Qué otros proyectos u obras de la actual gestión piensa que no deben seguir?

En realidad creo que esta gestión no tiene proyectos ni obras, salvo la peatonalización y la limpieza del río Huatanay que hay que continuar.

Por ejemplo, el parque Killa, el minirelleno sanitario de Haquira, el proceso de retiro de vehículos sin exigencias técnicas del servicio de taxi; ¿serán revisados?

En temas donde la ley manda, creo que uno no tiene mucho que opinar, se debe cumplir. El parque habrá que evaluarlo, porque quizás hay una obsesión por implementarlo.

¿Quiénes lo acompañarán en su gestión?

Hay varios técnicos que trabajaron con nosotros desde el plan de gobierno y algunos otros que se están sumando. Quisiera dar sus nombres en las siguientes semanas, una vez que se proclame a las nuevas autoridades.

¿Hay razón para que algunos teman una presencia fuerte de apristas en su gestión?

No. Van a colaborar con nosotros personas que tengan capacidad, honestidad comprobada y vocación de servicio. Pueden ser apristas, comunistas o acciopopulistas.

¿Le preocupa su juicio?

No mucho, pero de todas formas no hay que ser confiado en temas judiciales. Es un proceso que debe ser archivado.

¿No habrá entonces una interrupción de su mandato?

No.

¿Qué opinión tiene del blindaje al fiscal Pedro Chávarry y la fuga del exmagistrado del CNM, César Hinostroza?

Son hechos graves. En el tema del fiscal, me parece muy nefasto para el país que dependamos de una sola persona cuando las instituciones debieran renovarse y estar por encima de las personas. En cuanto a Hinostroza, hubo una responsabilidad política del Gobierno y el Congreso.

¿Debería Pedro Chávarry dar un paso al costado?

Sí. Por la salud del Perú, una persona cuestionada debería salir para que la institución se mantenga. Las personas deben pasar y si una persona es cuestionada, por mucho que sea solo una parte la que la cuestiona, no debe seguir en el cargo.

¿Fue legal la liberación de Keiko Fujimori?

Evitaría mencionar mis simpatías o antipatías políticas. Hay que alentar la rigurosidad jurídica en este tipo de casos. ❧