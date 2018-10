Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, llegará a Junín [VIDEO]

Todavía no hay fecha, peo el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció que en los próximos días llegará a la región Junín para recoger información sobre casos de corrupción en esta parte del país. Fue en respuesta a un pedido del congresista Moisés Guía Pianto.

“Hemos programado un viaje a Junín en los días siguientes", respondió Chávarry, conforme ya lo hizo en Piura. "Nuestra política de trabajo es activar investigaciones que estuvieron estancadas y que en la fecha han logrado sus frutos. Así hemos puesto la mano legal a fin de sancionar a malos elementos que perjudican la buena marcha de las instituciones”, dijo.

Chávarry agregó que los pueblos del interior del país necesitan ser atendidos en sus reclamos. “Espero no distraerme en otras cosas para poder viajar, porque si no viajo y delego funciones, esto no se va a cumplir”, expresó.

A su turno, el congresista por Junín, Moisés Guía Pianto, dijo sostuvo que esta región es la segunda más corrupta del país, considerando el grado de impunidad y el círculo de corrupción que involucra mafias, testaferros, offshores, narcopolítica y el manejo de instituciones públicas.

“Le tomo la palabra señor Fiscal de la Nación, actuando juntos contra la corrupción tendremos un mejor Estado, un mejor país. Junín es la segunda región más corrupta según el ranking nacional y en los últimos 20 años no hay una autoridad acusada o con una sanción ejemplar ante la justicia”, dijo Guía Pianto.

La solicitud del legislador fue en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República, en la que se discutía el proyecto de presupuesto del Ministerio Público para el año fiscal 2019.

“Si pedimos presupuesto y no tenemos resultados, ¿qué clase de justicia llevan los ciudadanos? Señor Fiscal, le transmito el clamor de mi región ante tanta impunidad, tantos sinvergüenzas que nunca tuvieron nada y ahora, toda una familia completa tiene signos de riqueza, tienen todo lo que nadie puede lograr en un situación normal”, puntualizó.