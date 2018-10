España confirma que César Hinostroza pidió asilo político

El exjuez supremo César Hinostroza, quien es sindicado como presunto cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, solicitó asilo en España tras fugarse del país el pasado 7 de octubre.

Según confirmó EFE, César Hinostroza busca acogerse a esa figura de protección a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Madrid.

La agencia internacional indica que, hasta que no se resuelva si aceptan o no el pedido de Hinostroza, el exjuez no puede ser entregado a autoridades peruanas.

