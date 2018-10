La máquina del delito

Señor Director:

Si de algo estoy seguro es que el fujimorismo nunca tuvo presupuestado estar en esta situación, con el dictador escondido en una clínica aduciendo estar mal de salud para evitar volver a la cárcel y con Keiko presa, acusada de ser la líder y jefa de una organización criminal. Al parecer la maquinaria delictiva formada por esta alianza fujiaprista empieza a mostrar grietas. La maquinaria del delito se sentía intocable pues manejaba al Poder Judicial y sabía que de alguna manera serían blindados y se mantendrían impunes. La máquina del delito pasa por su momento más complicado, buscarán desacreditar todo esfuerzo por hacer justicia, seguirán blindando a Chávarry, tratará por todos los medios de sobrevivir.

Óscar Del Carpio

Igualdad para ellas

Señor Director:

El caso de Eyvi Ágreda me tocó el alma. Me pregunto por qué hay tan poco respeto hacia la mujer. Todo viene de casa. Si a un niño se le educa con valores sólidos, si se le enseña que todos somos iguales, que debe de respetar al prójimo, otra sería nuestra historia. Basta de criar niños con pensamientos machistas. Todo viene de allí, del ángulo que les damos a las cosas cotidianas. Mientras el colectivo “Con mis hijos no te metas” siga en el poder sobre las normas educativas, nunca se podrá dar una educación con un enfoque igualitario. Eso es lo que necesitan nuestros niños; ellos serán los futuros agentes sociales de nuestra patria, por lo tanto, deben ser formados con un gran valor de empatía. Necesitan educación sexual y romper estereotipos. Quiero un país igualitario para todos.

Bryan Roman

Precisiones

Señor Director:

La nota publicada en la edición digital del 9 de octubre del 2018, “Ordenan detener a dos funcionarios del MTC por sobornos”, no es correcta. Rechazo las supuestas afirmaciones por un colaborador eficaz en el sentido de que el suscrito hubiera “participado en reuniones para definir los términos de licitación brasileña”. Al respecto señalo que jamás he participado con los miembros del Comité Especial y los representantes de cualquier empresa interesada en participar en el proceso de licitación Línea 1 Metro de Lima. Los procesos de selección estuvieron a cargo de PROVIAS Nacional (no de AATE) y las condiciones para la participación de los postores en cualquier proceso de selección son responsabilidad absoluta del Comité Especial, no teniendo el suscrito injerencia alguna en ese procedimiento.

oswaldo plasencia

Historia de la TV en Perú

Señor Director:

El 16 de octubre salió una nota, en la sección de “Responde el experto”, acerca de la llegada de la TV al Perú. La mayor parte de la respuesta es correcta, pero han omitido una transmisión de prueba que se realizó nuevamente en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, durante una semana en el Patio de Honor en 1957, justo el año que comenzaron las trasmisiones por el canal 7. Yo estudié por esos años en aquel colegio, fui testigo de esa transmisión de prueba. Aún más, cuando el canal transmitía desde el último piso de lo que era el Ministerio de Educación, en el Parque Universitario; la orquesta del Colegio Guadalupe, de la cual era un integrante, fue invitada en junio de 1958 y nos presentamos en una transmisión en vivo.

Manuel José Delgado

