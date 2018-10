Presidente de Corte Superior de Madre de Dios asegura no conocer a César Hinostroza

Por segundo día consecutivo el paradero del destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi es un misterio, más aún desde que se difundiera un rumor sobre su presunta fuga del país por la frontera de Madre de Dios.

El día martes trascendió que Hinostroza dejó territorio nacional a pesar que tiene una orden de impedimento de salida del país dictada el pasado 13 de julio por el propio Poder Judicial. En esa línea, el periodista Beto Ortiz sindicó como principal implicado de la fuga nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Madre Dios, Kori Paulett Silva.

Sin embargo, Paullet Silva dijo estar sorprendido de la acusación en su contra y negó conocer al principal protagonista de los denominados ‘CNM Audios’. Además indicó que se encuentra de licencia en la ciudad del Cusco desde el jueves 11 de octubre y de vacaciones desde el día 15.

“No lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, solo en fotografías como el resto del Perú”, explicó en declaraciones a RPP.

El magistrado explicó que la versión sobre su participación en la presunta salida del país de Hinostroza se habría originado por sus detractores que tiene en el entorno laboral.

Por otro lado, aseguró que se comunicará con el encargado provisional de su Corte Superior, Marino Cusimayta Barreto, y la Policía Nacional para conocer detalles sobre la información que se tiene al momento sobre la supuesta presencia de Hinostroza en dicha región.

Tiempo después de la citada comunicación Paullet Silva publicó un comunicado en la página web del Poder Judicial donde indicó que logró comunicarse con la PNP, la cual le aseguró que el cuestionado juez no se ha presentado en la oficina de migraciones de Madre de Dios. El magistrado también deslindó cualquier responsabilidad sobre su Corte en caso se haya concretado la fuga de César Hinostroza.

“El Poder Judicial ha dictado impedimento de salida del país contra la mencionada persona la cual se encuentra vigente, por lo que en caso exista fuga esta no es de responsabilidad del Poder Judicial, ni mucho menos de mi persona, ya que no tengo poder alguno sobre la Policía Nacional del Perú encargada de los controles migratorios”, se puede leer en el comunicado.

Hasta ahora no se sabe con exactitud dónde se encuentra el inhabilitado juez, en su domicilio ubicado en San Borja han asegurado que se encuentra dentro de ella, no obstante, los vecinos de la zona indicaron a RPP que no lo han visto en el lugar. Asimismo, se confirmó que su esposa viajó el jueves pasado con destino a España.