PNP en alerta a nivel nacional ante rumores de fuga de César Hinostroza

El trascendido de una presunta fuga de César Hinostroza a Europa a través de Madre de Dios se difundió con mucha rapidez y, pese a que su abogado ha afirmado que el exmagistrado se encuentra en la capital, no se le encuentra todavía en su domicilio ni contesta las llamadas de la prensa. Ante esta situación, las autoridades policiales ya han sido alertadas.

Además, hace poco se hizo pública la información del movimiento migratorio de su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, quien sí viajó a España el último jueves 11 de octubre, sin contar la demora de 12 días del Congreso del envío de expedientes al Ministerio Público para que se le inicie un proceso. Así, el ministro del Interior, Mauro Medina, conversó con La República acerca de este tema.

"La alerta es a nivel nacional de la PNP, fronteras, migraciones y demás unidades" como las comisarías y otros puestos locales, fue lo que afirmó el titular del MInisterio del Interior en relación con el peligro de fuga del principal implicado en el caso de los 'CNM Audios'. También se indica que se ha intensificado la búsqueda del destituido juez en Puerto Maldonado.

Ello también en contraposición a lo sostenido por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Kori Paulett Silva, quien indicó que no había visto en toda su vida al imputado cuya orden de impedimento de salida del país vence en noviembre de este año. "Nunca lo he tenido delante mío, no tengo la menor idea de dónde sale esta información", fue lo que destacó en un enlace con RPP esta mañana.

Cabe precisar también que se manejan las versiones de que Hinostroza pudo haber salido del país mediante las 'fronteras porosas', es decir, de trochas empleadas para el tráfico ilícito de drogas, contrabando, minería, etcétera, y no necesariamente por Migraciones.