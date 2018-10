César Hinostroza lleva segundo día con paradero desconocido

La información difundida de que César Hinostroza habría fugado del Perú con destino a Europa a través de Madre de Dios generó gran alarma por el impedimento de salida del país que más tarde recordó el Poder Judicial a través de su página oficial. Sin embargo, esta misma vence en noviembre y el traslado de expedientes del Congreso a la Fiscalía tardó 12 días, eventos que han podido facilitar su salida.

Ante este panorma, distintos medios de comunicación visitaron su domicilio ubicado en la cuadra 3 de la Av. Boulevar de Surco, en San Borja, donde no tuvieron respuesta alguna de los propietarios o de algún familiar o allegado de uno de los protagonistas de los 'CNM Audios'.

Como se puede apreciar en las imágenes captadas por las cámaras de América TV, la reportera toca el timbre en reiteradas ocasiones para conseguir mayor información acerca del paradero del presunto integrante de 'Los cuellos blancos del puerto', sin embargo, solo una mujer contesta por el intercomunicador sin decir palabra y corta el enlace.

Cabe precisar que ayer su representante legal, Manuel Humberto Asmat, brindó en un enlace telefónico en el que afirmó que su patrocinado no daría ya ningún tipo de declaración ante la prensa y negó el trascendido de su escape destacando que el exmagistrado se encuentra aún en la capital puesto que conversa con él todos los días.

Pese a ello, Hinoztroza Pariachi todavía no ha dado señales de que se encuentre en Lima ya que no ha contestado su teléfono y no se conoce su paradero exacto. Al trascendido de su fuga se suma la salida de su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, quien sí viajó a España el último jueves 11 de octubre según una vista a su récord migratorio.

Por otra parte, Daniel Salaverry culpó a al oficial mayor del Congreso, José Abanto, así como a la jefa del Gabinete de Asesores, Patricia Robinson, y al director general Parlamentario, César Delgado Gembes, de no tramitar el proceso para que se investigue a César Hinostroza desde que se aprobó su destitución el último 4 de octubre.