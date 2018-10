Rechazan intento de intimidación a fiscales desde FP y el Apra

La decisión de la Comisión de Defensa del Congreso de citar para este jueves al fiscal José Domingo Pérez Gómez ha generado el rechazo desde las tiendas políticas distintas a Fuerza Popular y el Apra, pues, según advierten, se trataría de un acto de hostigamiento contra quien investiga casos emblemáticos de corrupción que comprometen precisamente a esas dos fuerzas políticas.

Y es que el fiscal Pérez Gómez tiene a su cargo las investigaciones sobre los aportes de Odebrecht para las campañas presidenciales de Alan García y Keiko Fujimori, esta última con detención preliminar, en el marco de la investigación seguida por el caso conocido como 'fujicocteles'.

Declaraciones

La citación a Pérez Gómez es para que explique por qué en una reciente exposición en México se refirió al grupo terrorista Sendero Luminoso en los términos de "guerrilla". La solicitud para citarlo fue planteada por el legislador aprista Jorge del Castillo. Junto con él y por el mismo motivo será citado el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry.

Hasta ayer no ha habido respuesta formal a la citación; por lo tanto, se desconoce si Pérez acudirá a la comisión de Defensa. Tampoco se sabe si Chávarry asistirá, o también tratará de defender su fuero.

Rechazo

El parlamentario Yonhy Lescano, de Acción Popular, sostuvo que Fuerza Popular y el Apra le hacen el juego a la corrupción con la citación a Pérez Gómez. En cambio, pidió que el Ministerio del Interior brinde la protección necesaria al citado fiscal.

"El objetivo de los apristas y fujimoristas que están en la Comisión de Defensa es intimidar al fiscal José Domingo Pérez, para que no siga investigando los casos de corrupción del dinero ilícito dentro del fujimorismo. También se vienen, al parecer, acciones contra el señor Alan García", expresó.

Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, también deslizó que Fuerza Popular y el Apra tienen como objetivo apartar de las investigaciones a Pérez Gómez.

Richard Arce, congresista por Nuevo Perú y miembro de la Comisión de Defensa, se mostró en contra de esta citación y al mismo tiempo alertó de que Gonzalo Chávarry podría apartar a Pérez Gómez.

"El día de mañana que no nos vaya a sorprender si Chávarry retira a Domingo Pérez. Tiene la capacidad y eso sería legal. Eso es lo que estamos tratando de proteger, porque eso ya sería el extremo", apuntó en Ideeleradio.

Humberto Morales, vocero del Frente Amplio, coincidió en que hay un claro interés de interferir en las funciones del fiscal Pérez Gómez. Según apuntó, Fuerza Popular y el Apra tienen como propósito proteger a sus líderes.

De hecho, Pérez Gómez a su retorno de México dijo que intentaron sacar de contexto sus declaraciones y agregó que no consideró "nada que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y (los) terroristas que les hicieron daño a los peruanos".❧

En 1988 Alan García elogió a Sendero

- En 1988, desde Ayacucho, el entonces presidente y líder del Apra, Alan García, expresó elogios personales hacia el grupo terrorista Sendero Luminoso, según quedó registrado en un audio.

- "Debemos reconocer cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados. Equivocados o no, criminales o no, el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística, mística de entrega. Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración", expresó entonces Alan García.

Yonhy Lescano - Acción Popular

“Muy mal que Jorge del Castillo, que se da de demócrata, haga un pedido para citar a un fiscal para que declare por sus expresiones”.

Juan Jiménez Mayor- Expremier

“Creo que (la citación a Pérez Gómez) lo que apunta es a tratar de bajarse la investigación (sobre los aportes de Odebrecht)”.

María Elena Foronda - Frente Amplio

“Queremos que se esclarezcan los procesos de investigación vinculados a actos de corrupción y tráfico de influencias”.