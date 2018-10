Fuerza impopular

Señor Director:

La población rechaza categóricamente la manera de pensar y actuar de parlamentarios del “fujiaprismo”, a los que poco les interesan las reformas constitucionales. Son personas contrarias a los cambios emprendidos por el poder Ejecutivo, es más, abusan del poder político. El ciudadano se da cuenta de quién verdaderamente lo representa; todo nace en la derrota de la urna electoral; es notorio el odio marcado hacia el gobierno de turno, que ha afectado el desarrollo del país. Claro, ya los bolsillos están llenos, las empresas florecen, esa clase de vida no debe perderse; en consecuencia, hay que sacarle la vuelta a la ley para seguir perpetuándose en el poder; ¡qué vergüenza! Todavía están a tiempo de cambiar de actitud. Concluyo diciendo: hay un Dios que no da por inocente al culpable. “¡Perú, país de esperanzas!”.

VÍCTOR OLMOS ACEVEDO

DNI 21855433

Amortiguar el tránsito

Señor Director:

Cada día fallecen 8 personas en accidentes de tránsito, se debe tomar conciencia de la causa principal de este hecho: el exceso de velocidad y la imprudencia del conductor. Podemos ver que hoy en día como población somos indiferentes con los casos que a diario salen en televisión o se escuchan por radio, pero me pregunto, y si fuese nuestro familiar ¿cómo reaccionaríamos? Claro está que buscaríamos justicia. Las cifras del INEI mencionan que los jóvenes entre 19 y 25 años son más vulnerables, representan el 22% de víctimas mortales. Como persona joven me veo obligada a mencionar que merecemos una capacitación nacional para evitar y disminuir estos accidentes que provocan desgracias.

Daleska Domínguez

DNI 70106818

La experiencia

Señor Director:

Para nadie es un secreto el papel decisivo de los adultos mayores en las últimas elecciones regionales y municipales. Cansados de tanto ultraje a la nación, la vieja guardia se levantó de su lecho, fueron y vencieron al enemigo en las urnas. Era la voz de la experiencia que convirtió un proceso electoral turbulento en una fiesta cívica. El consejo de ancianos funcionó, y el pueblo vio al fin la luz de un futuro mejor. No son palabras vacías. Todos hemos visto a los ancianos emitiendo su voto con convicción. Ellos han sido el motor transformador de gente equivocada. Por algo dicen que “la experiencia es el bastón de los ciegos”.

antonio cerpa

DNI 06072631

Reclamo a la Sunat

Señor Director:

Hace 10 años la Sunat me sancionó con dos multas por no haber declarado mensualmente, sobrepasaban mi sueldo como docente de colegio. Mencioné a los funcionarios de la Sunat que no podía pagar. Me apersoné a la Sunat-Huaraz, el 11 de julio de 2018, y uno de los funcionarios me dijo que podía solicitar una prescripción de deuda tributaria. En setiembre ya me habían descontado de mis remuneraciones por la multa de la Sunat; esta acción se hizo sin todavía resolver mi solicitud. El 24 de setiembre, Jorge Cabrejos V., de la oficina de Huaraz, señala que mi solicitud fue mal llenada. El monto adeudado que aparece en la Resolución Coactiva difiere mucho del Estado de Adeudos que me dieron en julio. La Sunat debe mostrar mejor trato para resolver este problema, que tengan en cuenta las normas legales, el artículo 24 de la Constitución que ampara el bienestar material y espiritual de la familia.

Nelson cruz castillo

DNI 07365939

N.E. Esperamos respuesta de la Sunat.