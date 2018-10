Pier Figari: "Rechazo que se me involucre en temas de manejo de dinero"

Defensa. Pier Figari hizo sus primeros descargos a través de una carta desde que fue detenido preliminarmente por presuntamente ser parte de una organización criminal al interior de Fuerza Popular (FP).

El asesor de Keiko Fujimori descartó que haya tenido algo que ver con asuntos de manejo de dinero como se le viene acusando. "Estoy injustamente privado de mi libertad. Quizá mi casa esté en los medios de comunicación como alguien que es parte de una organización criminal", escribió Figari a mano.

Pier Figari aseguró todas las acusaciones en su contra son falsas. "Los que me conocen saben que no es así (no forma parte de una organización criminal). Soy comunicador social y abogado, fundador de Fuerza Popular, me desempeño como personero legal y como persona que ve temas de comunicación del partido. Ese es mi trabajo en FP", sostuvo.

En otra parte de la misiva que se ha difundido a través de redes sociales, Pier Figari dice que no intención alguna del país porque "Amo al Perú, a su linda gente y a sus tradiciones [...]. Tengo una hermosa familia, tengo a mi esposa, hijas [...] Espero verlas pronto a ellos. No les he fallado ni les fallaré".

Tanto Pier Figari como Ana Herz, ambos asesores de Keiko Fujimori, fueron detenidos el último lunes por presuntamente cumplir la función de encontrar aportantes fantasmas para cubrir el desbalance económico de Fuerza 2011.