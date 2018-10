“No somos políticos”

Leo y escucho críticas al exceso de entrevistas que concede la prensa a los miembros del clan Fujimori que no están encarcelados.

Lo cierto es que la detención preventiva de la señora K ha servido para personajes Hiro y Sachie rompan su silencio y, de paso, para exponer la fragilidad de los argumentos de un personaje como Mark, esposo de la lideresa de FP, quien más allá de hacerse la víctima demostró que a su rollo fe falta inteligencia y fuerza popular.

A la colega Mónica Delta nadie la puede tildar de caviar o proterruca. Sin embargo, su entrevista al esposo de la señora K fue reveladora:

Mónica Delta: ¿Cuántos terrenos vendiste?

Mark Vito: Yo gano 20 mil mensuales; soy un agente inmobiliario exitoso; soy bueno en mi trabajo.

MD: En los últimos años: ¿Cuántos terrenos vendiste?

MV: Trabajé años en IBM y en otras empresas (...) No conozco una persona más ética y que trabaje más que Keiko...ella nunca ha tocado un dinero que no le corresponda. Quiero a mi esposa de vuelta; esto es una persecución política ¿No te das cuenta, Mónica? ¿Qué más pruebas quieres?.

MD: Te entiendo, pero hay serios indicios y, además, hasta ahora no me respondes una pregunta tan simple: ¿Cuántos terrenos has vendido?

MV: Veo muchos ámbitos, también el área comercial. Soy un agente exitoso y muy bueno en mi trabajo…

Es decir, su negocio es de fachada… inmobiliaria.

Algo similar sucedió cuando Beto Ortíz consultó a Hiro sobre sus negocios como empresario y no supo responder cuántas empresas fundó ni el cargo que ocupa en una de ellas.

Ni qué decir de Sachie cuando insiste en su “alejamiento de la política” pero reveló a Milagros Leiva que trabajó como arquitecta para Antonio Camayo. ¿Le habrían otorgado ese trabajo si no fuera una Fujimori?

Es decir, Hiro y Sachie resultaron ser un par de profesionales patéticos que estudiaron en universidades gringas pagadas con nuestros impuestos sólo para vivir del su apellido “político”.