“Este Congreso debería ser cerrado y renovado”

Edgar Jara. Cajamarca

¿La derrota del Movimiento de Afirmación Social (MAS) ha sido una puñalada al corazón por parte de Cajamarca?

Considero que el pueblo cajamarquino, con estos resultados electorales, nos dice con claridad y pone sobre la mesa la demostración de que la política es la ciencia de las probabilidades. Nadie puede estar seguro, nos ha dicho el pueblo que reflexionemos, saquen lecciones y sigan al lado de Cajamarca, con cargo o sin cargo.

¿Esto lesiona sus aspiraciones presidenciales al 2021?

Las elecciones municipales y regionales son vecinales, tiene que ver mucho con liderazgos.

En el plano nacional, ¿por un lado triste por la derrota del MAS, pero alegre por la prisión de Keiko?

La grandeza de un dirigente está en que uno jamás se alegra cuando un ser humano entra en desgracia, no le deseamos el mal a nadie, yo no comparto eso de decir que celebremos, no hay nada que celebrar, sino de exigir que haya justicia en el Perú, que se reconstruya la justicia.

Usted lo ha sufrido en carne propia.

Así es, y he visto cómo el fujimorismo celebraba con fiesta y con cuetes, y yo no puedo decirle a los militantes de izquierda que hagan lo mismo, sino más bien que haya procesos bien estructurados, de investigación y juzgamiento, no comparto la investigación preliminar, la prisión preventiva, porque suenan más a cortinas de humo, a distractor, para que un sector lave la cara del otro.

De alguna forma está respaldando a Keiko.

No, porque estamos criticando duramente al Ministerio Público, que en años no ha sido capaz de formular una acusación y llevarla de frente a juicio…

A su persona también.

Igual.

¿Imaginaba a Keiko detenida?

No lo imaginaba.

Hay un riesgo también para usted, no está libre de una condena.

Estamos sometidos a la justicia, y en la personalidad de Gregorio Santos está darle la cara a la justicia, e ir a enfrentar los casos por más duros que sean, porque esa es la condición de una persona que asumió una función política y de administración pública. Lo único que espero es justicia, sin intromisión ni de la parte mediática ni de la parte política, de los poderes fácticos económicos-financieros, solo así va a haber justicia, porque si no esto se torna en una cacería de brujas, unos detienen a unos, otros se blindan. Santos no tiene ni la fuerza mediática ni el poder para blindarse, soy un ciudadano que han querido trapear el piso, pero acá estoy de pie como siempre.

¿Vizcarra tiene rasgos autoritarios al querer cerrar el Congreso?

Eso de autoritarismo quién lo dice, el fujimorismo autoritario, la Confiep, los medios concentrados.

¿Es un demócrata demostrado entonces?

¿Quién es Vizcarra?, él ha llegado de casualidad a la presidencia, crees que él es el artífice de esto, no, tiene un grupo de asesores, otros de la Confiep y otros lobbistas, que le están diciendo que la única forma de arrinconar a uno y otro es haciendo esto. ¿Ese Congreso crees que le sirve a la ciudadanía?

¿Debería cerrarlo?

Hace tiempo que hubiese sido cerrado y renovado, porque esta Constitución mafiosa, de dictadura, la defiende Vizcarra, que si tumbamos a este Congreso, sería un golpe de Estado, qué golpe de Estado va a ser de una Constitución que nació de un golpe de Estado, hay pugnas de poder, felizmente que los medios todavía controlan a la ciudadanía y no hay un movimiento rebelde que haya una insurgencia y los saque a todos.

Estos desencuentros entre poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, ¿Cómo los califica?

Es una confrontación de bandas criminales, se tiran dedo banda contra banda.

¿Dónde irá a parar el Perú?

El Perú está yendo a un abismo que si sigue así podríamos entrar en un tema de aventurerismo, donde cualquier incendiario podría emprender cualquier cosa. Estamos llegando a un término donde se está generando un tremendo desencanto en la ciudadanía, que podríamos entrar en una etapa —ojalá no ocurra— de una confrontación de 10 años de pérdidas o empantanamientos, que ya tiene consecuencias nefastas para la vida política del país.

Fuera el MAS de la región, ¿empieza a sonar Conga como una posibilidad?

Conga es un proyecto inviable que tiene que tener coraje tanto Benavides como Guevara, es decir que la gente le ha dicho no a Conga, y no más expansión minera. Si ahora no lo dicen después se harán los muertitos. Necesitamos una nueva Constitución para cambiar esta relación con la minería, o sino el saqueo y el robo es exagerado. Todo el mundo lo sabe, y ahora sí, como Goyo es el culpable de la pobreza, el 1 de enero todos van a tener trabajo como quiere Roque Benavides.