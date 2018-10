Congreso envía a Fiscalía acusación contra Hinostroza 12 días después

Doce días después de ser aprobado en el Congreso de la República, esta tarde se trasladó al Ministerio Público la acusación que aprobó el pleno el pasado 4 de octubre contra el destituido ex juez César Hinostroza.

El oficio está dirigido al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y tiene como fecha 9 de octubre, pese a que recién este martes ingresó a mesa de partes a las 18:05 horas, según consta en el documento.

“(...) El Pleno del Congreso (...) aprobó declarar lugar a la formación de causa contra el vocal supremo César Hinostroza por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal”, señala el oficio que firma Salaverry.

Cabe precisar que el Parlamento aprobó el 4 de octubre las acusaciones contra Hinostroza Pariachi y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tras debatirse los informes elaborados por denuncias constitucionales a raíz de los “audios de la corrupción”.

El oficio del expediente trasladado de Hinostroza también precisa que "en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso y para los fines señalados en el mencionado dispositivo, adjunto copia del expediente de la acusación constitucional originada en las denuncias constitucionales 211, 215, 217, 218, 219, 228 y 229".

La celeridad para entregar el acervo documentario a la Fiscalía para que proceda según sus atribuciones a formalizar investigación preparatoria, ocurre tras el reclamo que hizo el congresista Oracio Pacori, de Nuevo Perú, hacia Daniel Salaverry.

El titular del Parlamento contestó que “hoy mismo” se remitirían los documentos y que se tomarían medidas contra los responsables de la demora. Así ocurrió después cuando anunció que propondrá la remoción de tres funcionarios.

“Debido a la demora en el envío del exp. del ex juez Hinostroza y ex CNM al MP, he propuesto remover del cargo al Oficial Mayor, al Director General Parlamentario y a la Jefa de Gabinete de Asesores. Esta medida deberá ser ratificada por la Mesa Directiva y el Consejo Directivo”, dijo en Twitter.