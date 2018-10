Salaverry propone remover al Oficial Mayor por demora en acusación a Hinostroza

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, anunció esta tarde que propondrá a la Mesa Directiva disponer la remoción de sus cargos de los responsables en la demora del envío de la acusación contra el ex juez César Hinostroza a la Fiscalía.

A través de Twitter, el también congresista de Fuerza Popular señaló que hará esta propuesta para sacar del cargo al Oficial Mayor del Congreso, José Abanto, el Director General Parlamentario, César Delgado Gembes, y la Jefa del Gabinete de Asesores, Patricia Robinson.

Debido a la demora en el envío del exp. del ex juez Hinostroza y ex CNM al MP, he propuesto remover del cargo al Oficial Mayor, al Director General Parlamentario y a la Jefa de Gabinete de Asesores. Esta medida deberá ser ratificada por la Mesa Directiva y el Consejo Directivo.