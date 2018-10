“La libertad de información es un derecho básico”

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, considera que el Estado debe respetar el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y velar así por el respeto a la persona.

¿El Tribunal Constitucional podría revisar el resultado de esta consulta y pedir que se revierta?

Hay dos posiciones claramente señaladas y con fundamentos muy importantes. Una posición dice que el TC sí puede observar la reforma, así sea aprobada por un referéndum, porque de todas maneras debe velar porque no se haya desnaturalizado la esencia de la Constitución. Otra posición dice no, porque se ha hecho la consulta directamente al pueblo, que es el poder constituyente.

Pero, ¿qué pasa si en ese referéndum se niegan derechos fundamentales?

La persona es anterior y superior al Estado y este está para protegerla. Entonces, afecta los linderos supranacionales y las sentencias de tribunales supranacionales que han señalado claramente que un Estado no puede afectar derechos fundamentales ni puede negarlos ni retroceder en la protección de los derechos fundamentales. Entonces se abre un debate doctrinario que puede dar lugar a varias tesis.

Sobre la ley Fujimori, ¿cómo evalúa el TC normas que podrían ir contra los tratados?

Como ese tema podría llegar al TC vía una demanda de inconstitucionalidad, no puedo emitir opinión. Sí puedo decir que el Perú se ha suscrito a la Convención Americana de DDHH, un tratado internacional que protege los derechos humanos, e inclusive el Perú tiene una ley (27775) que establece claramente que los mandatos de la Corte IDH son, no solo de obligatorio cumplimiento en Perú, sino de interés público, y la línea del TC ha sido una acorde con los lineamientos que señala el sistema interamericano. Algunas personas dicen que hay que apartarnos de la Corte Interamericana, eso es ir contra la historia, contra la conquista de los derechos fundamentales que son tan importantes para el ser humano.

¿Cómo han analizado en el TC la 'Ley Mordaza' para concluir que es inconstitucional?

Nosotros hemos hecho un desarrollo muy detallado y prolijo de lo que es el derecho a la libertad de información, que es un derecho de amplia cobertura, porque es un derecho básico en el sistema democrático. Lo importante en el sistema democrático es que el pueblo sea respetado en su derecho constitucional a ser informado de todo lo que acontece respecto al Estado y a las acciones que el Estado lleva a cabo y todo lo que acontece en su país. Lo que ocurre es que los medios públicos tienen una cobertura muy pequeña comparativamente de todos los medios privados.

¿Cómo evalúa la situación de Keiko Fujimori?

Lo que sí puedo decir es que el TC, en el caso de Humala y Heredia, señaló pautas y estándares que deben ser respetado por todos los jueces y fiscales. Enfatizo eso, deben ser respetados, porque el tema de la libertad física es vital en el desarrollo de la vida del ser humano y la lógica de la Constitución es que solo se afecta la libertad individual como último recurso, es decir, cuando no hay otra alternativa, pero si usted tiene las alternativas de una prisión domiciliaria, una orden de comparecencia, algún mecanismo de control, etc., no va a recurrir de frente a la detención, porque la vida y la libertad son sagradas.

Como en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes fueron detenidos sin acusación fiscal en su contra.

A la larga lo que tenemos es lo siguiente: gente presa sin que haya un caso formado, sin que haya un proceso desarrollado, sin que haya condena. ¿Qué diferencia hay entre la condena, que priva de la libertad, y una prisión preventiva? Ninguna. Estamos adelantando una condena cuando todavía no hay una, cuando lo que se debe hacer es investigar respetando presunción de inocencia, exigiendo que el Ministerio Público acredite que hay mérito para una detención.❧