Atención en Essalud

Señor Director:

Indignación y pérdida de tiempo fueron unas de las tantas cosas que sentí al estar dentro de ese centro de salud. Después de haber recibido un cabezazo casual por parte de mi hermana de 4 años, tuve que ir al médico por el dolor que me había causado y para evitar el gasto repentino de sacar cita, tomarme placas, decidí ir al seguro de Essalud. La peor decisión de mi vida. Llegué y lo primero que vi fue un ataúd saliendo por la puerta de emergencia, crucé el umbral, tomé asiento y me sorprendí al ver que yo era la única que no moría de dolor, que estaba bien. Vómitos, gritos, llantos se vivían al entrar a la sala de espera, donde el personal de seguridad era quien decidía, según sus conocimientos de “medicina” (sin minimizar), quién podía seguir esperando y quién debía ser atendido de emergencia. Me sentí insignificante al estar al costado de un hombre que sufría de gigantismo, solo necesitaba con urgencia un sondaje vesical para que su vejiga no explote. La ineficiencia de este servicio era increíble. Ahora me pregunto, ¿cómo puede ser posible que nos descuenten tanto dinero de nuestro sueldo para esto? El seguro de Essalud es un gran fracaso nacional, digno de comparar con la inseguridad ciudadana, ya que los que atienden son unos criminales que te matan con su indiferencia en la atención.

Pía morey

Amnistía encubierta

Señor Director:

El Congreso aprobó un proyecto de ley propuesto por Yeni Vilcatoma, consiste en que si los adultos de tercera edad padecen de alguna enfermedad crónica podrían gozar de libertad con solo haber cumplido un tercio de su pena. Los beneficiados con esta nueva realidad serían atendidos en su domicilio, como un ciudadano común. Esta propuesta va dirigida para toda persona, así, tendremos a violadores, asesinos y extorsionadores de la tercera edad en libertad. Significa un peligro latente para la sociedad. Esta propuesta es un insulto a la justicia y una mofa hacia el PJ. Lo que los congresistas fujimoristas no tuvieron en cuenta es que no va a funcionar para el caso de Alberto Fujimori, ya que se encuentra sujeto al control de la sentencia Barrios Altos, que prohíbe indultos y amnistías. Sin embargo, Vladimiro Montesinos y otros criminales podrían salir. No se dan cuenta que ponen en riesgo el bienestar de miles de peruanos.

Bryan Román Tapia

Keiko quiso guerra

Señor Director:

Su derrota electoral ante PPK, después de haberse mantenido durante mucho tiempo y hasta una semana antes de la segunda vuelta, en el primer lugar de las encuestas, con una ventaja que parecía inalcanzable, le produjo un tremendo golpe anímico que le devino en una gran frustración y deseo de venganza. Por eso no pudo saludar la victoria de su oponente político, algo que es tradicional en el mundo democrático, por eso prácticamente desapareció de la escena política por varias semanas, y salió después a dar un mensaje que anunciaba una guerra implacable contra el Ejecutivo. Recordemos que rodeada de sus 73 congresistas (iniciales) llegó a decir: “Nosotros vamos a gobernar desde el Congreso”. Desde ese momento muchos periodistas y analistas políticos empezaron a advertirle que esa actitud no solo perjudicaría al país, sino también a sus propias aspiraciones políticas. Pero ella no pudo escuchar ni mitigar su beligerancia. Ahora está pagando las consecuencias de su escaso control de la frustración y deseo de venganza.

Jorge Castañeda Arcas

